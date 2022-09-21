Cómo eliminar los pliegues y las arrugas del calzado

La forma más popular y riesgosa de eliminar las arrugas del calzado es usar una plancha. Hay dos formas de hacerlo:

Rellena el calzado del talón a la punta para que mantenga su forma. Llenar el calzado tanto como sea posible ayudará a alisar los pliegues. Lo ideal es usar algo de papel viejo, como periódico, pero el cartón o incluso algunos calcetines también son buenas opciones. Siempre usa una barrera entre la plancha y el calzado. Poner una plancha caliente directamente sobre el calzado puede dañarlo de forma permanente. ¡No quemes tu calzado!

Haz lo siguiente al usar una plancha:

Humedece un trapo, como una toalla.

Colócalo directamente sobre el pliegue (está bien doblarlo).

Usa la plancha con una temperatura de entre 15 y 27 grados centígrados.

Plancha sobre la toalla en incrementos de 10 segundos.

Revisa los pliegues entre los intervalos para evitar dañar el calzado.

Deja de planchar cuando el pliegue desaparezca, pero no quites el relleno del calzado hasta que este se enfríe.

Planchar un pliegue para eliminarlo funciona gracias a la combinación de calor y humedad, que suaviza el material del calzado para extender dicho pliegue. La toalla reduce el calor de la plancha para evitar quemaduras accidentales en el calzado.

Esta táctica da mejores resultados en calzados de cuero. Puedes usarla en calzados de gamuza, pero seca la toalla tanto como puedas, ya que la gamuza y el agua no son una buena combinación.