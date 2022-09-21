Cómo eliminar los pliegues y las arrugas del calzado
Cuidado de los productos
Malas noticias sobre tu calzado: usarlo hace que aparezcan pliegues. Buenas noticias: tiene solución. Puedes eliminar los pliegues.
Suministros
- Periódico
- Acondicionador o cera para calzado
Herramientas
- Plancha
- Trapo
- Secadora de pelo
- Horma
- Recipiente apto para microondas
Hay algo único en un calzado impecable. Pero mantener esa apariencia de nuevo, limpio, sin raspaduras ni pliegues es un trabajo difícil.
El calzado está hecho para usarse. Y al hacerlo, en algún momento tendrá pliegues o arrugas. La buena noticia es que no tiene por qué quedarse así. Sigue estos consejos para hacer que los pliegues desaparezcan.
Cómo eliminar los pliegues del calzado con calor
1.Usa una plancha
La forma más popular y riesgosa de eliminar las arrugas del calzado es usar una plancha. Hay dos formas de hacerlo:
- Rellena el calzado del talón a la punta para que mantenga su forma. Llenar el calzado tanto como sea posible ayudará a alisar los pliegues. Lo ideal es usar algo de papel viejo, como periódico, pero el cartón o incluso algunos calcetines también son buenas opciones.
- Siempre usa una barrera entre la plancha y el calzado. Poner una plancha caliente directamente sobre el calzado puede dañarlo de forma permanente. ¡No quemes tu calzado!
Haz lo siguiente al usar una plancha:
- Humedece un trapo, como una toalla.
- Colócalo directamente sobre el pliegue (está bien doblarlo).
- Usa la plancha con una temperatura de entre 15 y 27 grados centígrados.
- Plancha sobre la toalla en incrementos de 10 segundos.
- Revisa los pliegues entre los intervalos para evitar dañar el calzado.
- Deja de planchar cuando el pliegue desaparezca, pero no quites el relleno del calzado hasta que este se enfríe.
Planchar un pliegue para eliminarlo funciona gracias a la combinación de calor y humedad, que suaviza el material del calzado para extender dicho pliegue. La toalla reduce el calor de la plancha para evitar quemaduras accidentales en el calzado.
Esta táctica da mejores resultados en calzados de cuero. Puedes usarla en calzados de gamuza, pero seca la toalla tanto como puedas, ya que la gamuza y el agua no son una buena combinación.
2.Usa vapor con tu calzado
Esta estrategia funciona mejor en calzado de cuero y solo requiere de un trapo, como una toalla, y un microondas.
- Moja la toalla y exprímela de modo que solo quede húmeda.
- Coloca la toalla en un recipiente resistente al calor.
- Caliéntala en el microondas a alta temperatura durante 30 segundos.
- Frota la toalla caliente contra el pliegue para calentar el cuero.
- Inserta una horma para mantener la forma del calzado mientras este se enfría.
Quizá debas calentar la toalla más de una vez para lograr los resultados deseados.
3.Usa una secadora de pelo
Si no tienes una plancha, una secadora de pelo puede funcionar, especialmente, para el calzado de cuero. Para mantener la forma del calzado, usa hormas de cedro. No se calentarán dentro del calzado.
Para usar una secadora de pelo:
- Enciéndela en la temperatura más baja.
- Sostenla a 20 o 25 cm del calzado.
- Pasa la secadora sobre el calzado varias veces y luego retírala.
- Frota con tu dedo el cuero cálido contra la horma.
- Repite hasta que desaparezca el pliegue.
Cuando uses este método, deja la horma en el calzado mientras este se enfría.
Ya que aplicas calor directo al cuero del calzado, es recomendable seguir este proceso con cera o acondicionador para calzado. El calor puede secar el cuero, por lo que usar un acondicionador garantizará que tu calzado se vea genial cuando el pliegue o la arruga desaparezca.
Cómo eliminar los pliegues del calzado sin calor
No todas las soluciones requieren de calor. El calor puede dañar el calzado si no tienes cuidado y es un poco más agresivo con calzado que no es de cuero. Debido a esto, querrás eliminar de otra forma el pliegue o la arruga. Aquí te damos un par de opciones sin calor.
1.Usa acondicionador
Cuando se trata de calzado deportivo de cuero, puedes olvidarte del calor y usar un acondicionador especial o un aceite para eliminar los pliegues. Antes de comenzar, prueba el producto en una parte pequeña y discreta del calzado. Verifica que no haya decoloración. Tendrás que acondicionar/pulir todo el calzado para mantener una apariencia consistente.
Aplica el producto en todo el calzado, masajeando la superficie y enfatizando un poco más en el pliegue. Una vez que termines, coloca una horma para mantener la forma del calzado mientras este se seca.
2.Invierte en hormas
Si quieres una estrategia muy sencilla para eliminar los pliegues, puedes simplemente usar una horma. Quizá no sea un método tan rápido, pero regresar el calzado a su forma natural con una horma puede eliminar los pliegues. Si usas hormas de cedro, también eliminarán los malos olores.
Formas comunes de prevenir los pliegues en el calzado
Compra calzado nuevo. Sabemos que es obvio, pero una forma de evitar el problema del calzado con pliegues es comprar uno nuevo.
Compra calzado de tu talla. Asegúrate de que tu calzado te quede bien. El calzado demasiado grande tiene más pliegues, ya que hay más espacio entre el pie y el calzado.
Compra calzado hecho con materiales de calidad. La calidad importa cuando se trata de tu calzado. El calzado fabricado con materiales de baja calidad es más propenso a los pliegues.
Todos los calzados desarrollan pliegues
Desafortunadamente, todo el calzado, ya sea deportivo, botas, etc., tendrá pliegues en algún momento. Ya que, cuando lo usas, te mueves dentro de este. El movimiento natural del pie dobla el calzado y esto lo pliega con el paso del tiempo. Si el calzado no se moviera con el pie, sería muy incómodo.
El movimiento causa que el material en el calzado se comprima y cree arrugas o pliegues antiestéticos. Todo tipo de material es propenso: cuero, lona o gamuza. Sé consciente de que los pliegues en cualquier calzado Nike son perfectamente normales al usarlo con frecuencia.
Mantén tu calzado como nuevo
Limpiar el calzado de forma regular y encargarse de los pliegues tan pronto como aparecen son formas muy eficaces de extender la vida de tu calzado favorito. Además, harás que se vea como nuevo durante más tiempo. Ese look fresco y como nuevo es lo que todos queremos, en especial, cuando usas un calzado único, como el Jordan que ya de por sí todos envidian.