Cómo limpiar el calzado de gamuza

Antes de empezar, usa una horma o rellena el calzado con periódicos compactados para que conserve su forma mientras lo limpias.

Consejo: evita limpiar el calzado de gamuza cuando esté mojado. Es mejor dejar que el barro u otro tipo de humedad se sequen antes de pasar un cepillo, ya que de lo contrario podría producirse una mancha. Ten en cuenta que meter el calzado en la secadora puede dañarlo; asegúrate de secarlo correctamente. Te recomendamos que lo rellenes con papel periódico o que lo airees delante de un ventilador.