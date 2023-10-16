Cómo limpiar tus Air Force 1

Cuidado de los productos

¿Quieres mantener tus Air Force 1 totalmente blancos impecables? Usa estos consejos de limpieza para eliminar las manchas y hacer que se vean como recién salidos de la caja.

Última actualización: 16 de octubre de 2023
5 minutos de lectura
Tiempo requerido
15 min.
Costo estimado
USD 5

Suministros

  • Bicarbonato de sodio
  • Vinagre blanco
  • Pasta de dientes blanca, sin gel
  • Agua micelar
  • Jabón para platos (opcional)
  • Detergente para ropa (opcional)
  • Alcohol (opcional)
  • Limpiador de cuero (opcional)

Herramientas

  • Cepillo de dientes o paño suave limpio extra
  • Borrador doméstico

Con una variedad de combinaciones de colores y estilos alto, medio y bajo, los Nike Air Force 1 son un elemento básico de la moda. El Air Force 1 blanco sobre blanco en particular sigue siendo un estilo icónico para la moda urbana cotidiana.

Si te luces con el Air Force 1 blanco sobre blanco, lo más probable es que en algún momento tenga suciedad, manchas y rozaduras. Para quitar cualquier suciedad, es fundamental saber cómo mantener limpios los Air Force 1. Echa un vistazo a estos consejos para renovarlos y volver a ponerlos en circulación.

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Los mejores suministros domésticos para limpiar los Air Force 1

Si usas constantemente tus Nike Air Force 1 totalmente blancos, puede resultar difícil mantenerlos impecables. La clave para limpiar el calzado es tener a mano algunos artículos esenciales para su limpieza. Por suerte, muchas opciones efectivas son artículos básicos para el hogar.

  1. 1.Baking Soda and White Vinegar

    Cómo limpiar el calzado Nike Air Force 1

    Baking soda and white vinegar are effective home remedies for stubborn stains on leather shoes. When it comes to Air Force 1s, this combo is best used as a spot cleaner.

    Make a solution with one tablespoon of baking soda, two tablespoons of white vinegar and a cup of water. Use a brush or a cloth to apply the mixture to the shoe and gently scrub away dirt and debris.

    Tip: Another benefit of cleaning shoes with baking soda is that it’s a natural odor neutralizer, so it helps keep your shoes smelling fresh and clean as well.

  2. 2.Toothpaste

    Cómo limpiar el calzado Nike Air Force 1

    If you don’t have baking soda or vinegar on hand, a white, non-gel toothpaste can serve as an alternative cleaning solution. It works on dirt, stains and even scuff marks.

    First, wipe down your shoe with a damp cloth to remove any excess dirt or debris. Then, use a soft brush or cloth to apply the toothpaste to any dirty areas. Gently scrub the toothpaste on dirty areas, then wipe the whole shoe clean when done.

  3. 3.Micellar Water

    Cómo limpiar el calzado Nike Air Force 1

    While micellar water is designed to cleanse the skin, it’s also gentle enough to use on leather shoes. The molecules in micellar water act on dirt and oil, pulling them away from the surface and leaving your shoes clean and white.

  4. 4.Household Cleaning Eraser

    Cómo limpiar el calzado Nike Air Force 1

    If you’re wearing your Air Force 1s all the time, it’s a good idea to have a cleaning eraser at home for quick and easy cleaning. To use it on your shoes, simply dip it in water and use it to scrub out stains from the leather upper and the sole of the shoe.

Cómo quitar las manchas de pasto de los Air Force 1

Si bien un paño húmedo y un producto de limpieza suave se encargarán de muchas marcas en tu calzado, es posible que también debas usar un limpiador especial para las manchas más difíciles. Para eliminar las manchas de pasto, puedes usar alcohol isopropílico, vinagre o limpiador de cuero.

Primero, trata de frotar la mancha con un poco de algodón o un paño humedecido en alcohol isopropílico y observa si la mancha empieza a quitarse. Si eso no funciona, humedece la mancha con vinagre blanco y déjala reposar durante 30 minutos para después frotarla con un cepillo de dientes. También puedes intentar con un limpiador de cuero comprado para quitar la mancha.

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Cómo limpiar las agujetas blancas

Las agujetas se pueden lavar en la lavadora, con jabón para platos o con una solución de agua y detergente.

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Cómo limpiar el calzado Nike Air Force 1

Preguntas más frecuentes

¿Puedes meter tus Air Force 1 en la lavadora?
Para evitar dañar el calzado durante el proceso de limpieza, es importante saber cuándo lavar a mano y cuándo lavar a máquina. Para el calzado de cuero, como los Air Force 1 de cuero blanco sobre blanco, es mejor evitar la lavadora y lavarlas a mano. Antes de intentar limpiar tu calzado, siempre revisa las instrucciones de cuidado en la etiqueta.
Cómo limpiar tus Air Force 1 de gamuza
Para eliminar las marcas del calzado de gamuza, un borrador de gamuza es muy útil. Si no tienes uno, usa el borrador de un lápiz o un borrador doméstico. Asegúrate de que el borrador esté limpio de manchas. Aplica un poco de presión, pero no frotes la gamuza con demasiada fuerza o podrías arriesgarte a dañar la tela. Usa un movimiento de vaivén para restregar las manchas más difíciles.

Si eso no funciona, humedece la esquina de un paño seco con una pequeña cantidad de limpiador de gamuza, vinagre blanco o alcohol para frotar. Asegúrate de no empapar el calzado con el líquido, sino solo humedecer ligeramente la gamuza. Masajea el calzado con un movimiento rápido de lado a lado, y luego deja que la gamuza se seque. Si la mancha sigue siendo visible, repite el proceso.

Texto: Lesly Gregory

Publicado originalmente: 13 de junio de 2022

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