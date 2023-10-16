Cómo limpiar el calzado Nike Air Force 1

Si bien un paño húmedo y un producto de limpieza suave se encargarán de muchas marcas en tu calzado, es posible que también debas usar un limpiador especial para las manchas más difíciles. Para eliminar las manchas de pasto, puedes usar alcohol isopropílico, vinagre o limpiador de cuero.

Primero, trata de frotar la mancha con un poco de algodón o un paño humedecido en alcohol isopropílico y observa si la mancha empieza a quitarse. Si eso no funciona, humedece la mancha con vinagre blanco y déjala reposar durante 30 minutos para después frotarla con un cepillo de dientes. También puedes intentar con un limpiador de cuero comprado para quitar la mancha.

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