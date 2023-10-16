Cómo limpiar el calzado Nike Air Force 1

Cómo limpiar tus Air Force 1
Cuidado de los productos
¿Quieres mantener tus Air Force 1 totalmente blancos impecables? Usa estos consejos de limpieza para eliminar las manchas y hacer que se vean como recién salidos de la caja.
Suministros
- Bicarbonato de sodio
- Vinagre blanco
- Pasta de dientes blanca, sin gel
- Agua micelar
- Jabón para platos (opcional)
- Detergente para ropa (opcional)
- Alcohol (opcional)
- Limpiador de cuero (opcional)
Herramientas
- Cepillo de dientes o paño suave limpio extra
- Borrador doméstico
Con una variedad de combinaciones de colores y estilos alto, medio y bajo, los Nike Air Force 1 son un elemento básico de la moda. El Air Force 1 blanco sobre blanco en particular sigue siendo un estilo icónico para la moda urbana cotidiana.
Si te luces con el Air Force 1 blanco sobre blanco, lo más probable es que en algún momento tenga suciedad, manchas y rozaduras. Para quitar cualquier suciedad, es fundamental saber cómo mantener limpios los Air Force 1. Echa un vistazo a estos consejos para renovarlos y volver a ponerlos en circulación.
Los mejores suministros domésticos para limpiar los Air Force 1
Si usas constantemente tus Nike Air Force 1 totalmente blancos, puede resultar difícil mantenerlos impecables. La clave para limpiar el calzado es tener a mano algunos artículos esenciales para su limpieza. Por suerte, muchas opciones efectivas son artículos básicos para el hogar.
1.Baking Soda and White Vinegar
Baking soda and white vinegar are effective home remedies for stubborn stains on leather shoes. When it comes to Air Force 1s, this combo is best used as a spot cleaner.
Make a solution with one tablespoon of baking soda, two tablespoons of white vinegar and a cup of water. Use a brush or a cloth to apply the mixture to the shoe and gently scrub away dirt and debris.
Tip: Another benefit of cleaning shoes with baking soda is that it’s a natural odor neutralizer, so it helps keep your shoes smelling fresh and clean as well.
2.Toothpaste
If you don’t have baking soda or vinegar on hand, a white, non-gel toothpaste can serve as an alternative cleaning solution. It works on dirt, stains and even scuff marks.
First, wipe down your shoe with a damp cloth to remove any excess dirt or debris. Then, use a soft brush or cloth to apply the toothpaste to any dirty areas. Gently scrub the toothpaste on dirty areas, then wipe the whole shoe clean when done.
3.Micellar Water
While micellar water is designed to cleanse the skin, it’s also gentle enough to use on leather shoes. The molecules in micellar water act on dirt and oil, pulling them away from the surface and leaving your shoes clean and white.
4.Household Cleaning Eraser
If you’re wearing your Air Force 1s all the time, it’s a good idea to have a cleaning eraser at home for quick and easy cleaning. To use it on your shoes, simply dip it in water and use it to scrub out stains from the leather upper and the sole of the shoe.
Cómo quitar las manchas de pasto de los Air Force 1
Si bien un paño húmedo y un producto de limpieza suave se encargarán de muchas marcas en tu calzado, es posible que también debas usar un limpiador especial para las manchas más difíciles. Para eliminar las manchas de pasto, puedes usar alcohol isopropílico, vinagre o limpiador de cuero.
Primero, trata de frotar la mancha con un poco de algodón o un paño humedecido en alcohol isopropílico y observa si la mancha empieza a quitarse. Si eso no funciona, humedece la mancha con vinagre blanco y déjala reposar durante 30 minutos para después frotarla con un cepillo de dientes. También puedes intentar con un limpiador de cuero comprado para quitar la mancha.
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Cómo limpiar las agujetas blancas
Las agujetas se pueden lavar en la lavadora, con jabón para platos o con una solución de agua y detergente.
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Preguntas más frecuentes
¿Puedes meter tus Air Force 1 en la lavadora?
Cómo limpiar tus Air Force 1 de gamuza
Si eso no funciona, humedece la esquina de un paño seco con una pequeña cantidad de limpiador de gamuza, vinagre blanco o alcohol para frotar. Asegúrate de no empapar el calzado con el líquido, sino solo humedecer ligeramente la gamuza. Masajea el calzado con un movimiento rápido de lado a lado, y luego deja que la gamuza se seque. Si la mancha sigue siendo visible, repite el proceso.
Texto: Lesly Gregory