Consejos aprobados por entrenadores para mejorar tu golpe de derecha en el tenis
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Dominar este golpe es una forma segura de mejorar tu juego.
Mejorar tu golpe de derecha en el tenis es una forma sencilla de mejorar tus habilidades en la cancha.
"Después del saque, el golpe de derecha es sin duda el golpe más importante del tenis", afirmó Michael Sowter, director de tenis y principal entrenador de tenis femenino en la Universidad de Fordham.
El golpe de derecha es un golpe en el que la mano que sostiene la raqueta está orientada hacia adelante. Es una técnica esencial para devolver el golpe del adversario con potencia y control.
"La buena noticia es que el golpe de derecha es también uno de los más fáciles de dominar", afirmó Kacper Owsian, un exjugador de tenis profesional. Además, prácticamente todos los estilos de este golpe se aceptan.
Dicho esto, el golpe de derecha, por lo general, se puede dividir en tres fases:
1. Giro unitario. Este es el primer paso para prepararse para dar un golpe de derecha. Tal como señala la United States Tennis Association, al girar es útil pensar en las caderas y la parte superior del cuerpo como una unidad. Tienes que dar un pequeño salto para devolver el golpe y girar la parte superior del cuerpo y la raqueta al unísono.
2. Giro hacia atrás. Una vez que el cuerpo y la raqueta giran, el brazo continúa moviendo la raqueta hacia atrás formando un bucle o una "C". A esto se le conoce como giro hacia atrás.
3. Acompañar el golpe. El brazo lleva la raqueta hacia la pelota y por delante del cuerpo para acompañar el golpe con el cuerpo. Así se completa el golpe.
Tradicionalmente, el acompañamiento siempre se enseñaba por encima del hombro, pero en los partidos actuales se ven muchas más variaciones", comentó Sowter.
Domina las fases para mejorar tu juego. Para obtener más orientación, echa un vistazo a estos consejos de entrenadores de tenis para mejorar tu golpe de derecha en el tenis.
1.Enfócate en el agarre
Comprender cómo agarrar la raqueta es esencial para dar un buen golpe de derecha. La forma y el lugar donde agarras la raqueta determinarán la velocidad y la trayectoria del golpe, comentó Sowter. El agarre afecta la fuerza con la que se golpea la pelota y la dirección a la que va.
Existen diferentes posiciones de agarre del golpe de derecha que puedes probar y cada una tiene ventajas y desventajas. Pruébalas todas para determinar si una de ellas te resulta mejor que las demás.
Para practicar los diferentes agarres, debes conocer los biseles de la raqueta de tenis.
Los mangos de las raquetas de tenis tienen ocho partes que se conocen como biseles. Mira la parte inferior del mango de la raqueta para ver los biseles numerados. El bisel uno es el bisel que queda arriba cuando la pala de la raqueta está perpendicular al suelo. Los biseles se enumeran en el sentido de las manecillas del reloj si la persona es diestra y en sentido contrario si la persona es zurda. Si tu mano dominante es la derecha, gira el mango en el sentido de las manecillas del reloj y el bisel dos quedará hacia arriba. Si tu mano dominante es la izquierda, gira el mango en sentido contrario a las manecillas del reloj para ver el bisel dos.
- Agarre continental. También conocido como el "agarre de hacha" porque parece que estás agarrando un hacha. Para hacerlo, coloca el lado de la palma de la parte inferior del dedo índice contra el segundo bisel si tu mano dominante es la derecha o contra el octavo bisel si tu mano dominante es la izquierda. Coloca el talón de la raqueta en la base de la palma de la mano y rodea el mango con los dedos.
- Agarre oriental. El agarre oriental es más fácil de aprender y es bueno para los cambios rápidos de agarre, pero tiene menos efecto liftado (un movimiento de giro rápido hacia delante que hace que la pelota gire hacia delante cuando se golpea) que otras variaciones de agarre. Para el agarre oriental, apoya el lado de la palma de la parte inferior del dedo índice contra el tercer bisel si tu mano dominante es la derecha o contra el bisel siete si tu mano dominante es la izquierda. Coloca el talón de la raqueta en la base de la palma de la mano y rodea el mango con los dedos.
- Agarre semioccidental. El agarre semioccidental puede resultar incómodo al principio, pero puede generar más efecto liftado que otros agarres. Para hacerlo, coloca el lado de la palma de la parte inferior del dedo índice contra el cuarto bisel si tu mano dominante es la derecha o contra el sexto bisel si tu mano dominante es la izquierda. Coloca el talón de la raqueta en la base de la palma de la mano y rodea el mango con los dedos.
- Agarre occidental. El agarre occidental permite generar el máximo de efecto liftado. Sin embargo, es difícil que los principiantes lo aprendan. Para hacer este agarre, coloca el lado de la palma de la parte inferior del dedo índice contra el quinto bisel tanto si tu mano dominante es la derecha o la izquierda. Coloca el talón de la raqueta en la base de la palma de la mano y rodea el mango con los dedos.
- Agarre continental. También conocido como el "agarre de hacha" porque parece que estás agarrando un hacha. Para hacerlo, coloca el lado de la palma de la parte inferior del dedo índice contra el segundo bisel si tu mano dominante es la derecha o contra el octavo bisel si tu mano dominante es la izquierda. Coloca el talón de la raqueta en la base de la palma de la mano y rodea el mango con los dedos.
2.Ponte en la postura correcta
La posición, es decir, la colocación de los pies antes de golpear la pelota, es clave para generar potencia con el golpe de derecha, comentó Diana Bukajeva, instructora de tenis en Life Time y exjugadora de tenis universitario de la Stetson University.
"Elegir la posición correcta es fundamental para asegurar que la transferencia del peso y del equilibrio sean adecuados y puedas cubrir la pista de forma más eficaz", afirmó.
Hay cuatro posiciones básicas en el tenis: lateral, cerrada, semiabierta y abierta.
- Posición lateral. Bukajeva comentó que este tipo de posición se usa a menudo para el golpe de derecha. Para colocarte, los pies deben estar perpendiculares a la red. Es ideal para los golpes de corta distancia y los golpes que se realizan al acercarse a la red, ya que te encuentras en una posición idónea para mover el pie de atrás hacia adelante y hacia la pelota.
- Posición cerrada. Con una posición cerrada, los dos pies giran más allá de 90 grados con respecto a la red, con el pie trasero detrás del pie delantero en relación con las caderas. Se requiere mucha rotación de cadera para golpear la pelota y no se usa a menudo para el golpe de derecha.
- Posición semiabierta. La posición semiabierta también es menos común para el golpe de derecha. Coloca los pies en diagonal al objetivo. Una persona diestra tiene que adelantar el pie izquierdo y poner los dos pies en un ángulo de 45 grados con respecto a la red para que la cadera esté semiabierta.
- Posición abierta. Sowter afirmó que esta es otra posición habitual para el golpe de derecha. Es una posición atlética en la que los pies están paralelos a la red, con la cadera y los dedos de los pies hacia adelante. Es útil para golpear las pelotas que llegan rápido, las altas y las que se abren mucho.
- Posición lateral. Bukajeva comentó que este tipo de posición se usa a menudo para el golpe de derecha. Para colocarte, los pies deben estar perpendiculares a la red. Es ideal para los golpes de corta distancia y los golpes que se realizan al acercarse a la red, ya que te encuentras en una posición idónea para mover el pie de atrás hacia adelante y hacia la pelota.
3.Relájate
Es fácil tensarse mientras se practican deportes multidimensionales como el tenis.
"Tienes que pensar entre tres y cinco cosas diferentes a la vez, te olvidas de parar y respirar, y eso hace que te tenses", señaló Sowter. Pero mejorarás tu golpe de derecha si te relajas un poco durante el golpe. "El golpe de derecha es un movimiento fluido, así que, cuanto más te relajes, mejor será el resultado", afirmó Sowter.
Los signos que indican tensión al dar un golpe de derecha incluyen levantar los hombros, mantener los codos demasiado cerca del cuerpo (lo que Sowter llama "brazos de caimán") y acortar el giro hacia atrás, comentó Sowter.
Tanto si practicas ejercicios como si juegas un partido, piensa: hombros abajo y alejados de las orejas. Sowter recomendó hacer una pausa entre los saques para inhalar profundamente, relajar las muñecas y los hombros, y volver a concentrarte. Esto ayudará a calmarte, lo que puede mejorar tu golpe de derecha.
4.Acompaña a la pelota
Cuando hagas un golpe de derecha, intenta acompañar el golpe de la pelota (conocido como darle seguimiento) en lugar de detenerte una vez que hagas contacto.
"Hacer contacto con la pelota es solo un 50% del golpe", afirmó Bukajeva. Acompañar el golpe de la pelota crea más efecto liftado, garantizando que la pelotea de tenis vaya más alto y más lejos sobre la red.
¿Cómo se acompaña el golpe de la pelota durante un golpe de derecha?
"Es útil imaginar que debes golpear una cadena de tres pelotas de tenis", comentó Sowter. "Así, cuando haces contacto, no solo le das a la primera pelota, sino también a la tercera".
Una vez que golpeas la pelota, debes terminar el golpe con la raqueta completamente detrás del hombro, explicó Owsian.
5.Practica mucho
Aunque parezca un cliché, es verdad: la práctica hace al maestro. Encuentra un compañero, una máquina de pelotas o incluso una pared (asegúrate de que sea firme) y empieza a practicar tu golpe de derecha.
Owsian también recomendó los golpes de sombra (balanceo sin golpear la pelota) a quienes están empezando. "Ese ejercicio te permitirá crear una memoria muscular que te ayudará a seguir una buena técnica en la cancha", comentó Owsian.
Sugirió practicar los golpes de sombra en frente de un espejo para que puedas poner atención en tu técnica.
Para garantizar la calidad por encima de la cantidad, recurre a una persona que enseñe el tenis que pueda brindarte comentarios sobre tu golpe de derecha. "Está muy bien practicar mucho, pero, si practicas una técnica deficiente, tardarás más en mejorar", señaló Sowter.
Recomienda tomar una clase individual y una grupal, y jugar un partido a la semana. Así, practicarás tus golpes tres veces por semana.
Texto: Lauren Bedosky