Consejos aprobados por entrenadores para mejorar tu golpe de derecha en el tenis

Mejorar tu golpe de derecha en el tenis es una forma sencilla de mejorar tus habilidades en la cancha.

"Después del saque, el golpe de derecha es sin duda el golpe más importante del tenis", afirmó Michael Sowter, director de tenis y principal entrenador de tenis femenino en la Universidad de Fordham.

El golpe de derecha es un golpe en el que la mano que sostiene la raqueta está orientada hacia adelante. Es una técnica esencial para devolver el golpe del adversario con potencia y control.

"La buena noticia es que el golpe de derecha es también uno de los más fáciles de dominar", afirmó Kacper Owsian, un exjugador de tenis profesional. Además, prácticamente todos los estilos de este golpe se aceptan.

Dicho esto, el golpe de derecha, por lo general, se puede dividir en tres fases:

1. Giro unitario. Este es el primer paso para prepararse para dar un golpe de derecha. Tal como señala la United States Tennis Association, al girar es útil pensar en las caderas y la parte superior del cuerpo como una unidad. Tienes que dar un pequeño salto para devolver el golpe y girar la parte superior del cuerpo y la raqueta al unísono.



2. Giro hacia atrás. Una vez que el cuerpo y la raqueta giran, el brazo continúa moviendo la raqueta hacia atrás formando un bucle o una "C". A esto se le conoce como giro hacia atrás.



3. Acompañar el golpe. El brazo lleva la raqueta hacia la pelota y por delante del cuerpo para acompañar el golpe con el cuerpo. Así se completa el golpe.

Tradicionalmente, el acompañamiento siempre se enseñaba por encima del hombro, pero en los partidos actuales se ven muchas más variaciones", comentó Sowter.

Domina las fases para mejorar tu juego. Para obtener más orientación, echa un vistazo a estos consejos de entrenadores de tenis para mejorar tu golpe de derecha en el tenis.