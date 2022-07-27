Ejercicios de tenis que pueden mejorar tu juego, según entrenadores
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Domina la cancha con estos movimientos.
La clave para mejorar en cualquier deporte (o habilidad) es practicar. Y, en el caso del tenis, a menudo se reduce a hacer más ejercicios, además de jugar un partido de singles o dobles.
Los ejercicios de tenis pueden ayudar a mejorar el juego de pies, el swing y el manejo de la raqueta, entre otras habilidades. Los ejercicios de tenis para principiantes permiten a los que recién empiezan ponerse a la altura de los jugadores más experimentados para defenderse en la cancha.
Si nunca has hecho ejercicios de tenis, es probable que tengas dudas acerca de por qué estos son importantes y cuáles, exactamente, mejorarán tu juego. Esto es lo que los entrenadores de tenis expertos quieren que sepas.
¿Por qué son importantes los ejercicios de tenis?
Los ejercicios de tenis son importantes porque se enfocan en la repetición, explica Robert Bucheli, entrenador de tenis y jugador de tenis profesional de élite certificado por la U.S.P.T.A en Tennis World NYC.
"Necesitas tener repetición para familiarizarte con golpear el balón y desarrollar esa confianza", dijo.
Bucheli agregó que la "agresión" es un componente clave para ser un buen jugador de tenis "y necesitas tener confianza y memoria muscular" para ser efectivamente agresivo, es decir, rápido para golpear el balón y permanecer alerta en la cancha.
Los ejercicios también pueden ayudar a aprender a jugar, dice Kacper Owsian, entrenador de tenis de Los Ángeles y extenista profesional. "Si alguien recién está comenzando con el tenis, los ejercicios son lo mejor para aprender los fundamentos y la técnica adecuada y acelerar el proceso de aprendizaje", afirma. E incluso si hace tiempo que juegas al tenis, hacer ejercicios puede ayudarte a mejorar tu juego en áreas específicas, dice el entrenador de tenis del Salón de la Fama de la U.S.P.T.A. Rick Macci, fundador de la Rick Macci Tennis Academy.
¿En qué deberían centrarse los ejercicios de tenis?
Bueno, en varias cosas. "Los ejercicios pueden enfocarse en cualquier área necesaria", explica Chris Robb, entrenador de tenis y profesional de enseñanza de élite certificado por la U.S.P.T.A. "Para los principiantes sería el desarrollo básico del golpe. A medida que uno empieza a jugar partidos avanzados para principiantes, se incorporan ejercicios de estrategia de juego".
Y a medida que adquieras un nivel intermedio o avanzado, es recomendable que realices ejercicios que se centren en tus habilidades de juego, que te ayuden a mejorar tu capacidad para dar en el blanco correcto, que te permitan reconocer posiciones ofensivas y defensivas en la cancha, que apoyen tu acondicionamiento y que te asistan en el desarrollo de tiros especiales, explica.
Sin embargo, en última instancia, "depende del jugador", agrega Bucheli.
¿Qué tipo de ejercicios son buenos para los principiantes?
Si recién estás comenzando, Macci recomienda buscar una pared y simplemente golpear una pelota contra ella con tu raqueta.
"La pelota siempre regresa; eso es genial para los jugadores recreativos", dice. Buscar una pared también es fácil y una buena opción si no tienes acceso a una máquina lanzapelotas, dice Macci. "Esto te ayudará con las repeticiones".
Si tienes a alguien con quien trabajar, Bucheli recomienda hacer un ejercicio de juego de pies para principiantes que te hará correr a diferentes áreas de la cancha. Para ello, colócate en la línea de servicio con tu compañero o compañera cerca de la red. Haz que lance la pelota hacia diferentes áreas de la cancha para que tengas que correr para pegarle. Tendrás que pegarle a la pelota y luego regresar al centro de la línea de servicio entre cada golpe para adquirir un juego de ritmo rápido y acostumbrarte a diferentes tiros.
Owsian coincide con esto. "Los ejercicios manuales realizados por un entrenador definitivamente son los mejores ejercicios para principiantes", dice. "Dado que la pelota no tiene tanto ritmo, es fácil trabajar en los fundamentos y la técnica correcta, que es la parte más importante que hay que dominar antes de pelotear o jugar con amigos".
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¿Cuáles son los mejores ejercicios de juego de pies de tenis para probar?
El juego de pies es crucial en el tenis. Te permite moverte ágilmente de un punto de la cancha al siguiente. Los ejercicios de juego de pies se pueden hacer sin un compañero y son cruciales para los tenistas de todos los niveles, afirma Owsian. "Tener un buen juego de pies te permitirá llegar a más pelotas y, al mismo tiempo, tener una buena técnica", dice.
Robb dice que también valora este tipo de ejercicios: "El juego de pies, aunque no es la parte más sexy ni divertida del tenis, es la base del juego. El tenis es un juego de correr, no de golpear".
Los ejercicios de juego de pies favoritos de Owsian incluyen:
- Escaleras de agilidad: coloca una escalera de cuerda (o incluso dibuja una con tiza) y mueve rápidamente los pies dentro y fuera de los espacios. Estos ejercicios tienen como objetivo la coordinación y el trabajo de pies, dice Owsian.
- Saltar la cuerda: apunta a hacer series más largas (de un minuto o más) a la vez. Esto, dice Owsian, puede generar resistencia.
- Sprints rápidos: hazlos entre las líneas de la cancha de tenis para desarrollar la resistencia y la velocidad.
Robb también sugiere hacer un ejercicio en el que debes mantener tu posición final después de golpear la pelota. Esto, dice, indica equilibrio, "lo cual requiere un buen juego de pies".
¿Con qué frecuencia se deben realizar los ejercicios de tenis?
Realmente depende de ti. Pero, como ocurre con casi cualquier deporte, los resultados dependen de "cuánto trabajo y tiempo le dedicas", explica Bucheli.
“Realmente debes enfocarte en las repeticiones, en jugar con otros y en ir contra la pared y golpear la pelota", dice. "Debes dedicarle tiempo".
Owsian recomienda hacer lo que puedas.
"Trabajo con jugadores recreativos que entrenan cinco veces por semana, y eso, por supuesto, acelera sus procesos de aprendizaje", dice. "Pero entiendo totalmente que no todos pueden entrenar con tanta frecuencia por diferentes razones".
Por eso sugiere tratar de sacar tiempo para entrenar dos o tres veces por semana, "para ver resultados satisfactorios y un progreso semanal".
¿Cuándo verás los resultados de hacer ejercicios de tenis?
Cuanto más practiques, antes verás los resultados, dice Owsian. "Alguien nuevo en el deporte normalmente necesitará entre 10 y 15 lecciones con un entrenador para poder empezar a pelotear y jugar con amigos", dice. Pero también agrega que "con el programa correcto y una combinación de lecciones de tenis y partidos con amigos, cualquier persona debería ver un progreso continuo en sus habilidades de juego".
Texto: Korin Miller