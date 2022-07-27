Ejercicios de tenis que pueden mejorar tu juego

La clave para mejorar en cualquier deporte (o habilidad) es practicar. Y, en el caso del tenis, a menudo se reduce a hacer más ejercicios, además de jugar un partido de singles o dobles.

Los ejercicios de tenis pueden ayudar a mejorar el juego de pies, el swing y el manejo de la raqueta, entre otras habilidades. Los ejercicios de tenis para principiantes permiten a los que recién empiezan ponerse a la altura de los jugadores más experimentados para defenderse en la cancha.

Si nunca has hecho ejercicios de tenis, es probable que tengas dudas acerca de por qué estos son importantes y cuáles, exactamente, mejorarán tu juego. Esto es lo que los entrenadores de tenis expertos quieren que sepas.