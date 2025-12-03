Las 4 mejores posturas de yoga para relajarse, según los expertos

Muchas personas de todo el mundo se ven afectadas negativamente por el estrés, y en distintos niveles. Afortunadamente, hay algunas formas de combatir esa tensión emocional y física, como la práctica del yoga.

Aunque reducir el estrés suele requerir una serie de estrategias (desde crear mejores hábitos de sueño hasta afrontar los problemas emocionales), un aspecto importante es aprender a relajarse más a menudo, de acuerdo con Leela Magavi, doctora en Medicina, psiquiatra y directora médica regional de Community Psychiatry en Newport Beach, California.

"En muchos sentidos, la relajación es una habilidad aprendida", afirma. "Tienes que poner más cosas en tu día que se sientan restaurativas y nutritivas, con actividades que puedan reiniciar tu cuerpo y mente".

Ahí es donde puede entrar el yoga. Según un estudio publicado en el International Journal of Preventive Medicine, el yoga puede abordarse como un tratamiento complementario. En la investigación del estudio, se descubrió que puede reducir la ansiedad, el estrés y la depresión. Otro estudio, publicado en el Journal Stress & Health, señala que las personas que practican yoga con frecuencia son menos reactivas ante situaciones de estrés, son capaces de relajarse mejor, sienten más autocompasión y afirman tener un mayor sentido y propósito.

Incluso si no buscas fortalecer la conexión entre la mente y el cuerpo, el yoga solo es una forma de entrar en un estado más relajado, comenta Benedicte Gadron, R.Y.T., instructora de yoga en el Hilton Head Health. Esto se debe a que la combinación del movimiento con la respiración profunda y el mindfulness puede ser un gran reinicio, siempre que tengas una sensación de cansancio o saturación. Por ejemplo, un comentario publicado en el International Journal of Preventive Medicine señala que la combinación de la respiración de estilo yóguico con secuencias de posturas de yoga puede reducir la presión arterial y los niveles de cortisol, la hormona asociada a la respuesta de lucha o huida.

Para empezar a practicar yoga para relajarse, revisa estas posturas y consejos.