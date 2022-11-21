Por qué no deberías enfocarte en el IMC cuando intentas concebir

La fertilidad puede ser un gran misterio. Existen tantos factores que influyen en la capacidad que tiene una persona de concebir y conservar un embarazo: la genética, el historial clínico, la forma de su útero; sin mencionar la fertilidad de la persona que brinda su esperma. ¿Un factor particularmente complicado y controvertido? El índice de masa corporal.



¿Puedes creerlo?, nosotros tampoco. El IMC no fue diseñado para uso médico. Es una fórmula matemática (peso ÷ altura² × 703) inventada por el estadístico del siglo XIX Adolphe Quetelet, como una herramienta para medir el tamaño corporal promedio de las poblaciones (blancas, masculinas, de Europa occidental). Se adoptó simplemente como una medida uniforme para evaluar el peso corporal en algún momento entre las décadas de 1970 y 1990, por el simple hecho de ser considerada un poco mejor que otras opciones disponibles. Incluso ahora, los investigadores, y los Centros para el Control de Enfermedades, señalan que "no diagnostica la grasa corporal o la salud de un individuo".



Entonces, ¿qué tiene que ver esta fórmula aparentemente aleatoria con tu útero? Muchas clínicas de fertilidad se niegan a tratar a las pacientes por encima de un cierto IMC hasta que no pierdan "suficiente" peso, una política controvertida que puede frustrar tanto a las pacientes como a los médicos. Pero si bien es cierto que los IMC por encima o por debajo de un rango "normal" (una vez más, controvertido) se correlacionan con una disminución de la fertilidad por varias razones, "las personas pueden ser fértiles con diferentes pesos" (e infértiles también con pesos "normales"), dice la doctora Lora Shahine, endocrinóloga reproductiva y ginecobstetra en Pacific NW Fertility en Seattle, y presentadora del podcast Baby or Bust. "Encasillar a alguien al decir: 'Tu IMC es demasiado alto o demasiado bajo, por eso no quedas embarazada' es simplemente no ver el panorama completo".



Puede ser parte de la imagen, pero centrarse únicamente en el peso puede generar más daño que algo bueno. Los estudios muestran que la pérdida de peso intencional suele ser temporal y puede ser contraproducente, lo que comúnmente conduce a un aumento del peso y aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedades cardíacas y diabetes; en otras palabras, afecta la salud en general. Y la salud en general es un gran problema para la salud reproductiva, dice la Dra. Shahine.



Por lo tanto, en lugar de enfatizar sobre "algún número arbitrario", como dice la Dra. Shahine, existen aquí algunas otras acciones (no controvertidas) para realizar al momento de concebir.