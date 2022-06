Qué y cómo comer durante el embarazo

Aunque los científicos aún no saben exactamente por qué podrías tener ganas de comer cualquier cosa frita a las 7 a.m., esto es normal. Y según Ryann Kipping, nutricionista dietista registrada y fundadora de la Biblioteca de Nutrición Prenatal, “este es más que nunca un momento para estar en sintonía con tu cuerpo, porque nuestros cuerpos son realmente inteligentes y nos dicen lo que necesitamos”.



Si por lo general prefieres comer alimentos de origen vegetal, pero lo único que quieres es un bistec jugoso (nos pasa a los mejores), Jarosh dice que tu cuerpo podría estar diciéndote que aumentes tus niveles de hierro (¿recuerdas eso del volumen sanguíneo?). Entonces, si te sientes cómoda incorporando carne a tu dieta, date permiso. Si no, prueba con tofu, tempeh, legumbres, anacardos o frutos secos. Consejo profesional: combinarlos con alimentos ricos en vitamina C, como tomates y espinacas, puede aumentar la absorción de hierro.



Si parece que tienes más antojos de azúcar, en comparación con los que tenías antes del embarazo, podría ser una señal de que no estás comiendo lo suficiente o que no estás comiendo suficientes carbohidratos específicamente, los cuales pueden conducir a un desequilibrio de azúcar en la sangre, dice Jarosh. Cuando no obtienes suficientes grasas, proteínas y carbohidratos, tus niveles de energía pueden caer en picada y tu cuerpo te pedirá el golpe más rápido: azúcar. No hay necesidad de sentirte culpable o de que te prives de las cosas dulces. Pero si quieres comer azúcar todo el tiempo, intenta agregar, por ejemplo, queso a tus sándwiches o pollo a tu pasta y ve si un mejor equilibrio de nutrientes te ayuda a sentirte más equilibrada en general.