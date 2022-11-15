Si has pasado la mayor parte de tu vida tratando de no embarazarte, puede ser difícil cuando esto no sucede una vez que estás lista. Esa dificultad puede convertirse en estrés y ansiedad cuando pasan los meses y todavía no logras embarazarte. Lo peor es que nos dicen constantemente que el estrés es malo para la fertilidad, pero ¿cómo se supone que debemos afrontar esta situación tan estresante sin estrés?

"Es sumamente estresante que un sueño muy deseado quede fuera de nuestro alcance", comenta la psiquiatra residente de Nueva York, Lucy Hutner, doctora y editora principal del Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Además de eso, "una situación en la que nos sentimos responsables de un resultado que no podemos controlar por completo es una receta para el estrés". Así que anímate: el estrés es completamente razonable. Sin embargo, eso no significa que no puedas encontrar formas de manejarlo. A continuación, los expertos comparten qué tan importante es el factor del estrés en la fertilidad, y nos proponen técnicas para reducirlo.