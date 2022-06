Lo que debes saber sobre el ejercicio cuando estás tratando de concebir, según obstetras y ginecólogos

Si estás intentando quedar embarazada, seguramente piensas en las formas en que tu estilo de vida podría afectar las posibilidades de concebir. ¿Bebes toda la noche? Quizá eso no ayude. ¿Te faltan horas de sueño por hacer tus pendientes (o, siendo sinceros, por ver Netflix)? Tal vez no es la mejor idea. ¿Dando todo de ti en el gimnasio? Aquí es donde se complica la cosa.



Queda claro que mantener una rutina de ejercicio regular puede ayudar a preparar tu cuerpo para la tarea fisiológica impresionante del embarazo y el parto de un bebé, señala la doctora Natalie Crawford, obstetra y endocrinóloga certificada en Austin y cofundadora de Fora Fertility.



Lo que no queda claro es si el ejercicio puede ayudar a aumentar la fertilidad. Los científicos saben que hacer ejercicio cardiovascular de forma moderada y entrenar resistencia semanalmente pueden mejorar las funciones hormonales y reducir el estrés durante el proceso de la concepción, señala la doctora Crawford. Además de que la fuerza mental y la resiliencia forjada por el ejercicio ayuda a lidiar con los altibajos emocionales que pueden darse durante este proceso.



No obstante, hay un límite para dichos beneficios. Demasiado ejercicio puede aumentar los niveles de cortisol (la hormona del estrés que activa la respuesta de lucha o huida), lo que resulta en que tu cuerpo sienta que quizás no sea el momento más seguro de gestar un bebé, señala la doctora Crawford. En ese caso, podrías dejar de ovular.



Entonces, ¿cuál es la cantidad correcta y el tipo de ejercicio idóneo cuando quieres concebir? Todo está aquí.