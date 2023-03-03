Cómo el estrés afecta el cuerpo y qué hacer al respecto

Tu sistema de respuesta al estrés está diseñado para mantenerte funcionando dentro de este rango, también conocido como homeostasis, comenta Peake. Cada vez que el cuerpo sale de este rango, el sistema de respuesta al estrés se hace cargo, conocido como alostasis, para "gestionar dinámicamente lo que necesita para permanecer en el rango correcto", añade Peake.

El sistema de respuesta al estrés se puede clasificar en dos divisiones: el sistema nervioso autónomo o SNA y el sistema nervioso simpático o SNS, señala Peake.

El sistema nervioso autónomo tiene una división parasimpática, conocida como la responsable del "descanso y la digestión", y una división simpática, más conocida como la responsable de la respuesta de "lucha o huida", comenta Banihashemi.

El sistema nervioso parasimpático te tranquiliza después de una amenaza, emergencia o ejercicio, explica Peake. Además, "restaura las funciones que se suspendieron durante el estrés como comer, digerir alimentos y orinar", comenta.

Peake añade que el sistema nervioso simpático puede subdividirse en dos reacciones: la respuesta de adrenalina rápida (que tarda de dos a tres minutos) y la respuesta de cortisol (algo más lenta y que tarda aproximadamente de 10 a 15 minutos).

La respuesta de cortisol se activa con el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal o HHA. Cuando experimentas una amenaza, el hipotálamo envía un mensaje a la glándula pituitaria en el cerebro, que envía un mensaje a las glándulas suprarrenales en los riñones, que luego liberan cortisol en el torrente sanguíneo.

El eje HHA finalmente conduce a la liberación de glucocorticoides, hormonas esteroides que juegan un papel fundamental en el metabolismo del cuerpo de la glucosa, las proteínas y las grasas. También brindan energía para la respuesta de "lucha o huida". El cortisol es el glucocorticoide esencial en el cuerpo y afecta el corazón, el hígado, las células inmunitarias y los músculos en un proceso que puede llevar de varios minutos a una hora, comenta Banihashemi.