Los beneficios de la meditación y el movimiento consciente según los investigadores

Cada vez hay más evidencia de que la meditación y la práctica de movimientos conscientes pueden conducir a mejoras en los marcadores fisiológicos asociados con el estrés, tales como una reducción en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca en reposo, señaló Ciarán Friel, doctor en educación e investigador adjunto en los Feinstein Institutes for Medical Research, cuyo trabajo se centra en la fisiología del ejercicio y las ciencias de la conducta.

"Un hallazgo destacado es que la meditación se ha relacionado con una mejor regulación del cortisol, la hormona más asociada con la respuesta de lucha o huida ante el estrés", mencionó.

Es algo muy importante. El cortisol afecta a casi todos los órganos y tejidos del cuerpo, según la Cleveland Clinic. Cuando está bien regulada, esta hormona optimiza la función metabólica, reduce la inflamación y estabiliza los niveles de azúcar en la sangre.

Cuando el cortisol está descontrolado y se mantiene elevado a lo largo del día (en lugar de solo en la mañana, la hora de su elevación natural) puede conducir a un aumento en la grasa abdominal, insomnio, debilidad muscular y alteraciones en el sistema inmunitario. La meditación mindfulness puede regresar esos niveles a donde deben estar. Por ejemplo, en un estudio de 2013 con estudiantes de medicina, se encontró que solo cuatro días de meditación redujeron significativamente los niveles de cortisol.

A partir de otro estudio de 2021 que observó a personas con niveles de estrés altos se informó que la meditación no solo redujo el cortisol, sino que los efectos no parecían desvanecerse con el paso del tiempo.