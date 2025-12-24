¿El entrenamiento antes de dormir altera el sueño?

Algunos estudios sugieren que hacer ejercicio por la noche no perjudica automáticamente el sueño y, para algunas personas, puede ser beneficioso. Sin embargo, realizar entrenamientos muy intensos cerca de la hora de dormir puede alterar tu ritmo circadiano y dificultar la conciliación el sueño.

Aun así, no hay ninguna duda de que el ejercicio, en general, es bueno para dormir. Jason Machowsky, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento (CSCS), fisiólogo del ejercicio y nutricionista deportivo, nos explica que algunas investigaciones demuestran que tener una rutina constante de ejercicio ayuda con diferentes aspectos de la salud, como dormir mejor y más profundo.

En una evaluación de 2023 de Cureus , la gran mayoría de los estudios analizados demostraron que el ejercicio mejoró la calidad del sueño. Esto incluía una amplia gama de tipos de ejercicio, como el entrenamiento de fuerza y el cardio de baja intensidad.

Pero, ¿qué sucede con el horario en el que entrenas?

Una evaluación sistemática y metanálisis de 2021 de Sleep Medicine Reviews analizó 15 estudios sobre adultos sanos y jóvenes de mediana edad que se centraron en el impacto de hacer ejercicio de alta intensidad por la noche. (El ejercicio de alta intensidad puede incluir el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, también conocido como HIIT).

La investigación concluyó que hacer ejercicio de dos a cuatro horas antes de irse a la cama no alteró el sueño en comparación con los grupos de control que no realizaban actividad física. De hecho, las personas que entrenaron dos horas antes de ir a dormir lograron dormir más rápido y por más tiempo, y se descubrió que los entrenamientos de 30 a 60 minutos fueron los mejores para dormir.

Ejercitarse por la tarde puede facilitar el dormir al calentar el cuerpo y reducir el estrés y la ansiedad, afirmaron los autores. Cuando el cuerpo se enfría, se activa la somnolencia, algo que se denomina el "efecto baño caliente", que las investigaciones han demostrado que mejora el sueño. Tu cuerpo se enfriará de forma natural antes de irte a la cama, pero un baño caliente o hacer ejercicio pueden acelerar ese proceso.

Lo que probablemente no deberías de hacer es terminar un entrenamiento e ir a dormir inmediatamente. Una revisión sistemática de 23 estudios descubrió que ciertos parámetros de sueño mejoraron con el ejercicio por la tarde, siempre y cuando el entrenamiento terminara al menos una hora antes de acostarse. Una menor cantidad de tiempo puede que no permita al sistema cardiovascular recuperarse completamente antes de acostarte, lo que significa que te irás a la cama con una frecuencia cardíaca más alta y un sistema nerviosos irritado, lo que impide dormir.