Qué ponerse con unos pants de entrenamiento

Los pants de entrenamiento pueden pasar desapercibidos. Son la mejor opción para usar cuando quieres relajarte en casa o ir al gimnasio, pero también funcionan perfectamente como una prenda básica de moda. Para saber cómo combinar con éxito los pants de entrenamiento, debes comenzar respondiendo esta pregunta: ¿cuál es la parte de tu atuendo que quieres destacar más?

Por ejemplo, ¿tu look se enfoca en lucir tu nuevo calzado audaz? Usa unos joggers en tono neutro que se ciñan en el tobillo para que permitan la máxima visibilidad del calzado. ¿Quieres mantener tu estilo sin complicaciones con una sudadera oversized? Los joggers cropped son una opción cómoda en lugar de usar jeans.

A la hora de crear looks informales para todos los días que prioricen la comodidad sin sacrificar tu estilo personal, los joggers son una base fundamental. A continuación, encontrarás 6 formas de aprovechar al máximo tus pants de entrenamiento.

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