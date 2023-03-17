Qué ponerse con unos pants de entrenamiento

Cómo combinar los pants de entrenamiento Nike
Consejos de estilo
Usa uno de estos looks elegantes y cómodos, en cualquier momento y lugar.
Los pants de entrenamiento pueden pasar desapercibidos. Son la mejor opción para usar cuando quieres relajarte en casa o ir al gimnasio, pero también funcionan perfectamente como una prenda básica de moda. Para saber cómo combinar con éxito los pants de entrenamiento, debes comenzar respondiendo esta pregunta: ¿cuál es la parte de tu atuendo que quieres destacar más?
Por ejemplo, ¿tu look se enfoca en lucir tu nuevo calzado audaz? Usa unos joggers en tono neutro que se ciñan en el tobillo para que permitan la máxima visibilidad del calzado. ¿Quieres mantener tu estilo sin complicaciones con una sudadera oversized? Los joggers cropped son una opción cómoda en lugar de usar jeans.
A la hora de crear looks informales para todos los días que prioricen la comodidad sin sacrificar tu estilo personal, los joggers son una base fundamental. A continuación, encontrarás 6 formas de aprovechar al máximo tus pants de entrenamiento.
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Cómo combinar los pants de entrenamiento
1.Joggers de tejido velour de pierna ancha, sudadera de cuello redondo y calzado Blazer
Si trabajas desde la casa, conoces el debate diario sobre si cambiarte de ropa o quedarte en pijamas. Considera estos joggers un buen punto intermedio. El ajuste oversized es relajado y cómodo, pero el tejido velour de pana lo lleva un paso más cerca de la categoría de pants, en especial si optas por un estilo negro elegante. Mantén el look simple al agregar una sudadera de cuello redondo oversized y un calzado Nike Blazer que siempre luce bien.
2.Joggers de tejido Fleece, playera, abrigo de trabajo y calzado Air Pegasus
Cuando tienes un día libre o debes ir a clases, adáptate al frío con una opción de pants que mantengan la comodidad. Unos joggers de tejido Fleece, un abrigo de trabajo estructurado y un calzado Air Pegasus con un color retro son una combinación con la cantidad suficiente de estilo que mantiene el look relajado de un día de descanso. Así se combinan unos pants de entrenamiento grises de una manera inesperada, pero sin complicaciones.
3.Joggers Tech Fleece, playera con gráficos y calzado Metcon
Si eres de las personas que usan joggers en el gimnasio, mejora tu look al adaptar tu estilo deportivo de una forma nueva y elevada. Unos pants Tech Fleece y una playera con gráficos son una combinación que funciona tanto para una sesión de levantamientos como para ir por un batido después del entrenamiento con amistades. Combina el atuendo con tu calzado de entrenamiento favorito y completarás el look.
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4.Joggers de tejido Fleece de tiro alto, camiseta de tirantes cropped y calzado Air Bliss
A la hora de vestirte, una forma fácil de combinar prendas es considerar las proporciones. Unos joggers oversized de tiro alto y una camiseta de tirantes cropped son dos prendas que tienen un ajuste contrastante, lo que las convierte en una combinación dinámica. Además, puedes agregar otra capa al look, como una playera con botones o una chamarra de denim, para darle un giro apto para una reunión informal para tomar café o una salida de compras. Solo asegúrate de usar un calzado que resista un par de horas de paseo con una bolsa de compra en la mano.
5.Joggers con dobladillo abierto, chamarra con sensación de suavidad y calzado Vomero
En los días en los que la comodidad es tu prioridad principal, no tienes que preocuparte por sacrificar el estilo. Unos joggers holgados combinados con una chamarra mullida con sensación de suavidad son un atuendo que se siente como si hubieras salido de la casa con una manta cubriéndote. Pero las texturas contrastantes (y el toque de color brillante) le dan a tu look una sensación más vanguardista. Agregar un calzado del momento, como el Vomero, completará el look de este atuendo de joggers cómodo y que se ve bien.
6.Joggers Tech Fleece, sudadera de cuello redondo y calzado Dunk
Para la persona que todavía no se aventura a salir de la casa en joggers, considera esto una clase básica para combinar atuendos. Cómo combinar pants de entrenamiento puede ser tan fácil como cambiar tus pants habituales por unos joggers con detalles elevados, como unos bolsillos con cierres y una cintura ajustable que contraste. Combínalos con una playera de manga larga o una sudadera de cuello redondo y completa el look con un calzado llamativo para todos los días, como el Dunk de dos tonos. La simplicidad y las líneas impecables de este atuendo lo hacen parecer más elevado al instante.
Texto: Aemilia Madden