Cómo combinar los pants cargo

De todas las tendencias de moda de los años 2000 que vuelven, los pants cargo son sin duda una de las más versátiles para hombres y mujeres.

Estos pants, con toda su abundancia de bolsillos, van de un diseño holgado y audaz a un diseño slim y deportivo, y ofrecen un estilo informal. Debido a esta diversidad de estilos, a menudo suscitan algunas preguntas: cómo combinar o qué usar con los pants cargo.

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Ante todo, la regla primordial para combinar pants cargo es comprender que los atuendos con este tipo de pants son sobre todo utilitarios, ya sea que los uses o no con este fin. Lo que hace que combinarlos sea muy sencillo. Las prendas básicas de tu guardarropa, como las playeras, las chamarras y los suéteres oversized, todas se combinan bien con los pants cargo. En temperaturas más cálidas, los tops cropped y las camisetas de tirantes son ideales.

Para conseguir un look audaz, apóyate en el utilitarismo de los pants cargo con más productos que antes que nada sean funcionales como una chamarra técnica y accesorios que protegen del sol como las gorras y los lentes de sol. O usa un atuendo monocromático o incluso un look en colores contrastantes al combinar un par de tonos vivos como el verde rillante, el amarillo pálido, mandarina y lila.

Marca aún más la diferencia al combinar los pants cargo con prendas sorprendentes como un body con recortes de medio cierre en colores contrastantes o una bolsa bandolera con correa de cadena de eslabones, el resultado se sentirá menos utilitario y más vanguardista.