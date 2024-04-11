Cómo combinar los pants cargo
Consejos de estilo
Cuantos más bolsillos, mejor.
De todas las tendencias de moda de los años 2000 que vuelven, los pants cargo son sin duda una de las más versátiles para hombres y mujeres.
Estos pants, con toda su abundancia de bolsillos, van de un diseño holgado y audaz a un diseño slim y deportivo, y ofrecen un estilo informal. Debido a esta diversidad de estilos, a menudo suscitan algunas preguntas: cómo combinar o qué usar con los pants cargo.
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Ante todo, la regla primordial para combinar pants cargo es comprender que los atuendos con este tipo de pants son sobre todo utilitarios, ya sea que los uses o no con este fin. Lo que hace que combinarlos sea muy sencillo. Las prendas básicas de tu guardarropa, como las playeras, las chamarras y los suéteres oversized, todas se combinan bien con los pants cargo. En temperaturas más cálidas, los tops cropped y las camisetas de tirantes son ideales.
Para conseguir un look audaz, apóyate en el utilitarismo de los pants cargo con más productos que antes que nada sean funcionales como una chamarra técnica y accesorios que protegen del sol como las gorras y los lentes de sol. O usa un atuendo monocromático o incluso un look en colores contrastantes al combinar un par de tonos vivos como el verde rillante, el amarillo pálido, mandarina y lila.
Marca aún más la diferencia al combinar los pants cargo con prendas sorprendentes como un body con recortes de medio cierre en colores contrastantes o una bolsa bandolera con correa de cadena de eslabones, el resultado se sentirá menos utilitario y más vanguardista.
Por supuesto que hay calzado en específico para usar con los pants cargo para conseguir un efecto muy a la moda. El calzado Nike nuevo es imprescindible, desde el calzado de trail running lleno de color hasta el calzado blanco impecable y estilo icónicos como el Air Jordan, Air Force 1 o Air Max. El calzado de skateboarding flexible y transpirable es otra opción relajada que llevará tu atuendo de pants cargo al nivel de estilo desenfadado.
Ya sea que actualmente estés buscando inspiración nueva para combinar tus pants cargo favoritos o estés considerando darles una oportunidad a estos pants con bolsillos, sigue deslizando hacia abajo para mirar siete ideas de atuendos con pants cargo. Todos se pueden usar durante todo el año.
7 atuendos con pants cargo para usar ya mismo
1. Elegancia deportiva con un toque de verde
Un atuendo con pants cargo verdes parece bastante sencillo. Ya conoces el tipo: los pants cargo en tono verde fatiga combinados con una playera sencilla y un calzado blanco clásico.
Sin embargo, en lugar de optar por lo que se espera, ve por un estilo audaz y vivo en tonos enérgicos como el verde y el amarillo, y úsalo de pies a cabeza. Unos pants cargo holgados y relajados son la prenda perfecta para reducir el impacto de los colores que sobresalen, a la vez que un top como un bra deportivo o una camiseta de tirantes brinda balance al volumen. Para completar el look, ponte una bomber ligera y dale aún más color a tu gama de tonos con accesorios que también estén llenos de color, como un calzado y una bolsa tipo tote en colores contrastantes.
2. Los pants cargo se combinan con la clase
Unos pants cargo clásicos son relajados, cómodos y tiene muchos bolsillos. Para darle una nueva vida al estilo, enfócate en las capas. Apégate al estilo clásico y escoge una camiseta de tirantes en tono neutro. Por último, completa el look con una playera de manga corta tipo Oxford sin abotonar. Un look muy fresco y relajado.
Un Air Jordan 1 Mid SE Craft en un color complementario creará cohesión y añadirá un elemento genial sencillo. Para los accesorios, opta por unos lentes de sol con un marco más pequeño en un color que combine. Esta pequeña adición complementará el look.
3. Holgado y elegante
Un atuendo con pants cargo en negro es muy versátil, en especial si se centra en unos pants cargo de tiro alto y pierna ancha. Y es mucho mejor si estos pants vienen con cordones en los puños de las piernas para personalizar el dobladillo (es decir, úsalos holgados o ajustados para mostrar tu calzado en su totalidad).
Una chamarra técnica de tela ripstop con bolsillos para la parte de arriba destacará el estilo utilitario. Póntela sobre una playera de corte cuadrado cropped para conseguir un efecto aún más audaz. Un calzado lleno de color como el Nike Air Max 97 By You destaca el tema nostálgico y una bolsa bandolera añade un toque de lujo deportivo.
4. Clásicos, cálidos y geniales
Ya sea para el fin de semana o para una sesión de trabajo desde casa, usar pants cargo utilitarios en tono verde hechos de nylon ripstop son un acierto seguro. Una sudadera con gorro gris mantiene la calidez y el estilo clásico, a la vez que unos calcetines acolchados añaden suavidad adicional para cuando estás en modo de total relajación. ¿Necesitas salir de casa para recoger tu pedido de comida? Ponte un calzado cómodo, como un calzado de running blanco nuevo. Los lentes estilo aviador en tono acero ofrecen un acabado atemporal e impecable.
5. Ciñe la cintura con un cordón de ajuste
Los productos que combinan (en este caso, la prenda con cierre de un cuarto y los pants) hacen que la vida sea mucho más sencilla. Esto se puede hacer de manera muy fácil con cualquiera de tus atuendos de pants cargo favoritos. Los colores contrastantes son la mejor manera de elevar el tiempo libre, en especial cuando una capa base llamativa como un body con recortes es parte del look.
Además, estos pants cargo en específico cuentan con una pretina elástica con cordón de ajuste, lo que te permite tener un estilo ajustado o relajado. Los accesorios sencillos como un calzado Nike Air Force 1 '07 y unos lentes de sol en negro elegantes permiten que este look sobresalga.
6. Pants cargo convertibles: dos looks por uno
Los extras en tonos neutros que se inspiran en el skateboarding mantienen este look impecable, ya sea que los uses un sábado tranquilo mientras paseas por la ciudad o si vas al parque de skateboarding. ¿La mejor parte? Puedes desmontar las piernas de los pants si quieres convertir los pants cargo en shorts. Ten en cuenta prendas como una playera de manga larga blanca, calcetas, calzado de gamuza y lona y una gorra de béisbol.
7. Reorganiza las proporciones
Destaca en unos pants cargo que tengan un estilo de pierna ancha. Las piezas neutras como una playera oversized y un calzado de corte high aseguran que los pants sean el centro de atención que dan como resultado un estilo sencillo. Una cangurera ayuda a mantener el modo utilitario y mantendrá las manos libres en los días en que vas de un lado para otro: funcionalidad total. Consejo de estilo: escoge proporciones oversized en la ropa para conseguir un efecto nuevo.
Texto: Laura Lajiness Kaupke