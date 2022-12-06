Los mejores Air Force 1 para comprar ahora
Guía de compra
Conoce los mejores estilos y colores del Air Force 1 para comprar ahora.
Si buscas un calzado icónico y atemporal de uso diario, aquí hay un Nike Air Force 1 para ti. Al ser el primer calzado de básquetbol en usar la tecnología Nike Air, el Air Force 1 se convirtió en un ícono que definió la cultura del calzado deportivo.
Ahora, después de más de 40 años del lanzamiento del original, hay muchos estilos de Air Force 1 a considerar. Conoce los modelos más recientes que van desde los estilos low hasta los diseños tipo bota.
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1. Air Force 1 Low
Si buscas un calzado deportivo clásico de aspecto impecable que sea fácil de poner y quitar, siempre acertarás con un Air Force 1 de corte low. Con una gran variedad de estilos disponibles, el Air Force 1 Low normalmente tiene las combinaciones de colores más recientes y los lanzamientos de edición especial.
El estilo de corte low ofrece un look sencillo y atemporal, y los revestimientos cosidos en la parte superior añaden más durabilidad y soporte a cada paso.
2. Air Force 1 Mid
Para tener un poco más de peso y cobertura en el tobillo, opta por un calzado de corte mid. Los Air Force 1 Mid tienen un cuello acolchado ligeramente alto y muchos tienen una correa ajustable de cierre por contacto alrededor del tobillo que permite jugar con el estilo de esta.
Cualquier AF1 Mid tiene amortiguación Nike Air en la suela y una lengüeta acolchada que brinda comodidad. Y algunos tienen elementos de diseño adicionales, como una parte superior de cuero premium texturizado o acentos bordados.
3. Air Force 1 High
El primer Air Force 1 era un calzado de corte high, por lo que son los favoritos de los amantes del calzado deportivo que buscan el estilo OG.
Igual que con algunos Air Force 1 de corte low y mid, puedes elegir combinaciones de colores diseñadas por Nike o personalizar tu propio AF1 Nike By You con materiales únicos y colores para las agujetas, la parte superior, el Swoosh y la suela. Los AF1 High también tienen una correa en el tobillo que permite personalizar el look y el ajuste.
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4. Botas Air Force 1
Las botas Nike Air Force 1 tienen el estilo exclusivo del calzado deportivo y cuero impecable, pero con más durabilidad y tracción. Son ideales para su uso al aire libre. Las botas AF1 ofrecen más tracción en la suela y aislamiento sintético para mantener los pies secos y cálidos.
Algunos modelos tienen cuero repelente al agua, diseños de punta reforzada para brindar protección y una lengüeta extendida que evita la entrada de agua y desechos al calzado.
5. Plataformas Air Force 1
Las plataformas están para quienes desean un poco más de altura en sus Air Force 1 o buscan un calzado para el día a día con suela muy gruesa. Las plataformas Air Force 1 tienen una entresuela elevada y acolchada con espuma suave en la planta del pie que brinda más comodidad a cada paso.
Texto: Julia Sullivan