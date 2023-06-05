8 ideas de atuendos de verano para mujer de Nike
Consejos de estilo
Cargando la era del lujo deportivo.
Las personas que piensan con antelación probablemente ya tengan en mente ideas de atuendos de verano lindos. Hola, hablamos de ti. Y con días brillantes y cálidos por venir, ¿por qué no te animas y planeas algunos nuevos looks que podrás lucir durante toda la temporada?
Los mejores atuendos de verano casi siempre se enfocan en prendas básicas del guardarropa fáciles de combinar. Piensa en camisetas de tirantes, playeras, shorts, minifaldas y vestidos fáciles de poner. En cuanto a los accesorios, el calzado color blanco combina con todo, ya sea calzado de entrenamiento con soporte o modelos de corte high. Del mismo modo, las sandalias fáciles de poner, los lentes de sol y los gorros, para protegerte del sol.
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Sean cuales sean tus prendas favoritas para los días cálidos, mezclarlas con tendencias actuales es una manera divertida de revivirlas. Este verano, eso incluye vestidos ajustados inspirados en las décadas de los 90 y el 2000, estilos asimétricos, cuellos cuadrados y detalles fruncidos. Infunde estilo relajado de verano al combinar estas prendas con calzado y sandalias deportivas para obtener un look discreto.
Por supuesto que los estilos elegantes basados en el tenis y el golf siguen siendo importantes y fundamentales para los días calurosos. Además, ya sea que juegues o no cualquiera de esos deportes es irrelevante, ambos estilos son ideales para hacer mandados o disfrutar reuniones informales. Luego está el lujo deportivo, otro estilo híbrido prominente que se reduce a interpretaciones mejoradas de artículos deportivos con una sensación relajada. Siéntete libre de usar tus joyas favoritas con estos atuendos.
Sigue desplazándote para descubrir 8 atuendos de verano lindos que te permitirán disfrutar la temporada soleada con estilo.
8 ideas de atuendos de verano para mujer de Nike
1.Vestido de tirantes, Air Force 1 color blanco y bolsa bandolera
El vestido de tirantes es el héroe del verano. Opta por la nostalgia de los 90 con un vestido ajustado que tenga un cuello asimétrico. Un calzado nuevo color blanco como el Air Force 1 icónico crea un contraste informal con la forma ajustada al cuerpo, y una bolsa bandolera con cadena brinda un toque refinado de lujo deportivo.
2.Falda de largo hasta la rodilla, camiseta de tirantes cropped y calzado color blanco
Usa prendas minimalistas con un toque funcional. Una falda de largo hasta la rodilla confeccionada con telas texturizadas agrega interés a una clásica camiseta de tirantes cropped color blanco. Ponte un calzado Blazer de lino para que el atuendo sea apropiado para la oficina (dependiendo del código de vestimenta, puedes optar por una playera más larga que se pueda meter dentro de la falda). Pero no importa qué, el calzado color blanco impecable, como un modelo de running retro, garantiza un acabado completamente genial.
3.Vestido midi, sandalias acolchadas y lentes de sol coloridos
Viva el vestido midi, especialmente un estilo fácil de poner como el estilo tipo playera elástica. Opta por un material más sustancial, como la tela de doble punto, para garantizar que se ajuste bien y que se sienta perfectamente transpirable cuando hace calor. Una dosis intensa de color es la mejor forma de maximizar el estilo de verano hasta en los accesorios (saluda a las sandalias acolchadas brillantes y los lentes de sol teñidos), ya sea que uses colores tonales o tonos complementarios.
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4.Playera oversized, shorts de ciclismo y calzado para estabilidad
Cuando hace calor, los shorts de ciclismo son preferibles a los leggings, ya sean para un entrenamiento, hacer mandados o un look informal de fin de semana. Equilíbralos con una playera oversized, elige una paleta de colores monocromáticos para obtener un efecto más considerado. Y como pasar muchos días usando sandalias puede causar estragos en los pies, consiéntelos usando un día calzado con soporte y amortiguación para darle el toque final a tu look.
5.Conjunto combinado, sandalias de plataforma y cangurera
El verano es la temporada oficial de los conjuntos combinados. Lo que los conjuntos de entrenamiento cálidos son para el frío, un conjunto de tela de canalé ligero y ventilado lo es para el verano. Las combinaciones recorren toda la gama, desde camisetas de tirantes hasta faldas, playeras cropped y shorts. Pero, justo ahora, es difícil resistirse a los pants acampanados lindos, que son ideales cuando hace frío en la mañana y calor en la tarde. Los accesorios negros brindan más estilo, como una cangurera Nike Heritage y unas sandalias deportivas con plataforma.
6.Minifalda plisada, camiseta de tirantes y sudadera de medio cierre
¿Qué mejor manera de vencer al calor con estilo que con un look lindo basado en el tenis? Sí, todavía es el momento. Una falda plisada con colores brillantes exuda estilo de verano, y la camiseta de tirantes de tela de canalé color blanco es la prenda básica definitiva (y se puede combinar con cualquier otra parte inferior de tu guardarropa). Luego, completa tu look con un estilo elegante al agregar una sudadera de medio cierre (lo agradecerás cuando el aire acondicionado esté muy frío). Y como punto extra, agrega una gorra Nike Heritage.
7.Vestido holgado, sandalias y gorro tipo pescador
La atención al detalle en el caso de un vestido informal de ajuste holgado es la diferencia entre la comodidad relajada y un look extraordinario y sencillo. Por ejemplo, los hombros exagerados y el lateral fruncido asimétrico ofrecen un interés visual, mientras mantienen una sensación sin pretenciones. Ambos detalles establecen a la perfección un tono clásico, al igual que lo hacen las sandalias y un gorro tipo pescador.
8.Shorts de felpa, playera cropped y calzado de corte high color blanco
Los shorts deportivos son un imprescindible del verano, los que están confeccionados con French Terry son particularmente idílicos. Son una prenda para todo, con la que puedes relajarte o dormir con un bra deportivo y sentir total comodidad y estilo en casa. Además, al usar una playera (hablamos de ti, playera de corte cuadrado) y un calzado de corte high con agujetas, tendrás todo listo para salir, ya sea para ir por un café o para reunirte en el parque con amigos.
Texto: Laura Lajiness Kaupke