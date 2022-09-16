Los mejores bodys de entrenamiento Nike para mujer

Los mejores bodys de Nike para ejercitarse
Guía de compra
Simplifica tu atuendo para el gimnasio con un body para entrenar de una sola pieza de Nike.
Ya sea para el running, levantar pesas o hacer un flow de yoga, usar un atuendo para entrenar favorito puede ayudar a lograr la actitud adecuada. ¿Buscas renovar tu estilo o cuentas con espacio limitado en tu bolsa de gimnasio? Descubre estos bodys para entrenar para mujer de Nike.
Estas prendas con una compresión ligera y que se adaptan al cuerpo ofrecen soporte y un ajuste cómodo para mantener la comodidad y minimizar las distracciones a mitad del entrenamiento. Ventaja adicional: los bodys para entrenar son un conjunto completo de una sola pieza. Sencillamente póntelo y comienza a moverte.
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Los mejores bodys de Nike para mujer
1.Leotardo de running para mujer de Nike
Este leotardo elástico de tejido Knit está diseñado para el running. Confeccionada con materiales reciclados, la mezcla de poliéster, nylon y spandex está hecha para cualquier sesión de entrenamiento, desde los sprints en cuestas hasta las carreras largas.
El body es funcional y estructurado con un diseño elegante y una espalda abierta que brinda mayor ventilación. El panel de malla ligera hace que la prenda sea muy transpirable.
2.Body de running con diseño avanzado para mujer Nike Dri-FIT ADV Run Division
Otro estilo de body diseñado para las corredoras, esta prenda cuenta con ventilación adicional en zonas de alta temperatura para mantener el flujo de aire mientras te mueves. También cuenta con elementos de diseño reflejante integrados en la parte delantera y posterior para mantener a la usuaria visible en condiciones de poca luz.
Aunque puede ser difícil ponerse y quitarse algunos bodys, este cuenta con un cierre plano en la parte posterior para hacerlo con facilidad. Ponte encima unos shorts de entrenamiento o unos leggings y todo estará listo para comenzar.
3.Jumpsuit de bloques de color de 7/8 para mujer Nike Yoga Dri-FIT Luxe
Si prefieres un body con cobertura adicional para las piernas, echa un vistazo a este jumpsuit absorbente de humedad confeccionado para las entusiastas del yoga. Con tela Infinalon (una combinación de spandex, poliéster y nylon delgada, ligera y fuerte), este body ayuda a mantener la transpirabilidad y la frescura mientras realizas tus flows de yoga.
El top con bra integrado brinda una sujeción suave y el diseño de espalda con tirantes se confeccionó para brindar una sensación de libertad y transpirabilidad.
Texto: Emily Shiffer