7 atuendos Nike para días de lluvia para comprar ahora

Qué ponerte cuando llueve
Consejos de estilo
Toma tus botas de lluvia y un lindo paraguas. Luego, ponte este atuendo Nike para los días de lluvia.
En días lluviosos, es posible que quieras acurrucarte en la cama. Pero, cuando las obligaciones te llaman, ya sea ir a la oficina o hacer mandados, debes asegurarte de tener algunos lindos atuendos para lluvia listos para usar.
Generalmente, al decidir qué ropa usar para la lluvia, el objetivo número uno es no mojarte, sin importar el motivo por el que salgas de casa. Después de todo, no importa lo elegante que sea el atuendo si llegas a destino totalmente con la ropa empapada. La ropa y el calzado impermeables o resistentes al agua no solo tienen que ser prácticos, sino que también pueden ser una oportunidad de jugar con el estilo personal: un elemento extra que se aprecia cuando el objetivo es lucir un lindo atuendo para lluvia.
A continuación, compra la mejor ropa y calzado para lluvia Nike.
(Contenido relacionado: Equipo de running impermeable para los días de lluvia)
Ideas de atuendos para días de lluvia: 5 prendas básicas ideales
1. Chamarras para la lluvia
Cuando se pronostica mal tiempo, la primera línea de defensa es usar una chamarra que te proteja de la lluvia, especialmente si las cosas empeoran (hola, aguacero torrencial). Si no tienes paraguas, una chamarra con un gorro profundo para la lluvia te ayudará a evitar el agua sobre la cara. También presta atención a los pequeños detalles, como las costuras selladas y los cierres resistentes al agua de la chamarra Nike ACG Storm-FIT "Cascade Rains", por ejemplo, que te ayudan a mantener la transpirabilidad.
2. Chamarras y chalecos resistentes al agua
Para esos días en los que la lluvia esperada es más una llovizna que un diluvio, una chamarra resistente al agua te permite continuar con el día sin perder el ritmo. Ponte una chamarra de golf para pasar una tarde lluviosa en el campo, o un chaleco de trail running para una excursión de 4 millas en el bosque brumoso. Para los días lluviosos de verano, opta por chamarras ligeras y transpirables. Asegúrate de tener una opción ligera para los días más cálidos y una chamarra acolchada más cómoda con tecnología Therma-FIT para mantener la calidez cuando llegue el invierno.
3. Gabardinas
Si ya tienes el impermeable técnico en tu guardarropa, quizás también quieras agregar una gabardina y utilizarla como toque final a un atuendo para lluvia. Con las gabardinas, los detalles de diseño únicos pueden convertir tu ropa de vestir en un grito de la moda. Por ejemplo, el diseño de la chamarra 3 en 1 Serena Williams Design Crew inspirado en una capa y las líneas elegantes de la parka negra Nike Sportswear Storm-FIT ADV GORE-TEX pueden agregarle algo único al atuendo que llevas debajo. Sin mencionar que una silueta de gabardina es chic y una opción apropiada para la oficina o para ocasiones con un código de vestimenta formal.
4. Pants y mallas resistentes al agua
En los días de lluvia, es probable que el lodo te salpique los tobillos y las pantorrillas, especialmente si recorres zonas cubiertas de pasto. Minimiza el estrés de manchar la ropa con los pants resistentes al agua Nike. Estos pants no solo te ayudan a mantener la transpirabilidad, sino que también se pueden limpiar fácilmente si se ensucian. Si te preocupa que el dobladillo se moje en los charcos, elige un par de pants ajustados o uno con el tobillo ceñido.
5. Calzado
No dejes que un atuendo ideal para lluvia se arruine con los pies empapados. Ábrete camino por los charcos con un calzado que pueda evitar que tanto los calcetines como los dedos de los pies se empapen. Ten la seguridad de que hay calzado diseñado tanto con una suela resistente como con una parte superior repelente al agua para garantizar que avances con comodidad, sin importar lo que te depare el día.
Texto: Aemilia Madden