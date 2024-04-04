7 ideas de atuendos para primavera de Nike

A medida que los días se hacen más largos y aumenta la temperatura, es la oportunidad perfecta para renovar el guardarropa con ideas de atuendos para primavera. Las capas ligeras te permiten combinar tus atuendos de primavera prestando atención no solo a la temperatura, sino también a lo que vendrá con el día. Ya sea que planees ir al gimnasio, disfrutar de aventuras al aire libre, mantenerte casual durante las diligencias cotidianas u optar por algo más elegante, Nike ofrece una variedad de prendas imprescindibles de temporada que abarcan una amplia gama de ideas para un atuendo lindo.

Como mencionamos, las capas son la clave de las ideas magistrales de atuendo casual de primavera. Los vientos tempestuosos, las lluvias rápidas y los aumentos de temperatura, con frecuencia significan que debes empezar tu día con una chamarra ligera y terminarlo con una playera. Contar con una gama de prendas de temporada diseñadas para ser tan flexibles como tu día lo necesita te asegura que estés preparada.

Además, la primavera es la estación óptima para hacer que tu guardarropa vibre, ya sea con tonos pastel, estampados audaces o con acentos luminosos que le pongan color a tu atuendo. Sigue leyendo para descubrir los atuendos de primavera de Nike que ofrecen funcionalidad para superar el clima impredecible de la temporada. Desde rompevientos que te protejan del frío hasta telas absorbentes de humedad que mantienen la frescura, seguramente estas prendas facilitarán tus pasos, o por lo menos, tu guardarropa.