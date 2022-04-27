Los nueve beneficios principales del running

Seguramente has escuchado que comenzar un programa de entrenamiento puede aumentar el apetito, o quizás lo hayas experimentado de primera mano. De hecho, la ciencia lo respalda. Algunos estudios han demostrado que el apetito aumenta cuando se empieza un nuevo programa de condición física. Pero, otras investigaciones sugieren que las hormonas de apetito y la ingesta de alimentos disminuyen después de salir a correr.

Por ejemplo, en un estudio se incluyó a un grupo de corredores de cintas para correr que participaron en una carrera de 105 minutos en la cinta o en un período de descanso. Los investigadores descubrieron que los participantes en el estudio experimentaron niveles más bajos de hormonas del apetito y redujeron el apetito en general después de haber participado de un entrenamiento basado en running en comparación con el período de descanso. Y otro estudio realizado en corredores de fondo descubrió que participar en una carrera de 20 km ayudaba a reducir los niveles de las hormonas del hambre y la ingesta general de alimentos.

Sin embargo, ten en cuenta que a pesar de sentir menos apetito, necesitas darle energía a tu cuerpo para que tus músculos puedan recuperarse, mantener los niveles de energía y evitar lesiones. Las investigaciones han demostrado que la ingesta adecuada de alimentos que pertenecen a los tres macronutrientes principales (grasas, hidratos de carbono y proteínas) es imperativa para reducir el riesgo de lesiones. Entonces, incluso si los niveles de apetito se suprimen, es muy importante que consumas tus alimentos.