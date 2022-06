Los nueve beneficios principales del running

El running es uno de los pocos entrenamientos que no necesita equipos, a excepción de todos los calzados fantásticos para probar, claro. No se necesita una membresía de gimnasio, no necesitas contratar un entrenador o coach (aunque algunas veces puede ser útil) y no tienes que comprar ninguna otra herramienta costosa de entrenamiento.

Mejor aún, puedes correr en cualquier parte y en cualquier horario que te sientas seguro. El running es algo que puedes hacer mientras estás de vacaciones, durante tu receso de almuerzo, en la mañana, por la tarde, o lo que sea. ¿No puedes salir a la calle por culpa del mal clima? Considera subir y bajar las escaleras para tener una sesión de alta intensidad o usa la caminadora.