Los nueve beneficios principales del running

Las 9 razones principales para comenzar a correr
Deportes y actividades
Ya sea que quieras mejorar tu estado de ánimo, expandir tu círculo social, salir o correr tu primera carrera, el running te puede ofrecer una variedad de beneficios que no se limitan a la pérdida de peso.
No es ningún secreto que el ejercicio puede ser un catalizador para la pérdida de peso. Pero, con tantos entrenamientos diferentes para probar, surge la pregunta: ¿cómo elegir el mejor? Si estás buscando una opción simple, económica, eficaz y quemadora de grasa (si es eso lo que estás buscando), ¿por qué no considerar el running?
Aquí hay nueve razones por las cuales el running puede ser el ejercicio para cumplir tus metas. Entonces, no te pierdas Cómo mantener la frecuencia cardíaca correcta durante y después del ejercicio.
El running es un deporte accesible y económico desde el punto de vista del presupuesto
El running es uno de los pocos entrenamientos que no necesita equipos, a excepción de todos los calzados fantásticos para probar, claro. No se necesita una membresía de gimnasio, no necesitas contratar un entrenador o coach (aunque algunas veces puede ser útil) y no tienes que comprar ninguna otra herramienta costosa de entrenamiento.
Mejor aún, puedes correr en cualquier parte y en cualquier horario que te sientas seguro. El running es algo que puedes hacer mientras estás de vacaciones, durante tu receso de almuerzo, en la mañana, por la tarde, o lo que sea. ¿No puedes salir a la calle por culpa del mal clima? Considera subir y bajar las escaleras para tener una sesión de alta intensidad o usa la caminadora.
El running ayuda a quemar calorías
¿Sabías que no todas las carreras son iguales? De hecho, correr durante períodos más largos no siempre significa que vas a quemar más calorías. Correr sin fin tampoco implica que desarrollarás más masa muscular magra, lo cual es clave para quemar calorías. Los estudioshan demostrado que el running puede ayudar a aumentar tu tasa metabólica basal o el número de calorías que quemas en reposo.
Correr a altas intensidades (por ejemplo, entrenamiento a intervalos de velocidad) puede incluso crear un efecto de posquemado, lo que significa que se queman más calorías una vez finalizado el entrenamiento. De hecho, es mejor tener una combinación de carreras más estables, largas y rápidas, carreras cortas y entrenamientos si estás tratando de mejorar tu condición física.
El running puede ayudar a reducir la grasa del vientre
Los entrenamientos de running pueden reducir la grasa visceral, es decir, la grasa almacenada en la zona profunda del abdomen. Si bien tener una determinada cantidad de grasa abdominal es saludable (y varía según la edad y el sexo), tener demasiada grasa visceralestá vinculado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovascuares. Y, sí, puedes hacer cientos de abdominales o planchas durante días, pero si bien desarrollar músculo en la parte mediaes bueno por una serie de razones, no necesariamente te ayuda a quemar la grasa abdominal.
El running, en cambio, es una excelente manera de quemar calorías y reducir la grasa de todo el cuerpo, pero sobre todo de la zona media. De hecho, una revisión de estudios publicada en 2013 concluyó que las sesiones aeróbicas de intensidad moderada a alta (como el running) tienen el "mayor potencial" para reducir la grasa del vientre.
Hay una cantidad infinita de variaciones de entrenamientos de running
Uno de los beneficios de correr es que es una forma versátil de hacer ejercicio, lo que significa que nunca tendrás que hacer el mismo entrenamiento dos veces. Existen varios tipos diferentes de carreras y cada una puede tener un efecto positivo en tu condición física. Por ejemplo, si tienes menos tiempo para entrenar, hacer algunos sprints en una pista local o en la acera es una solución efectiva y eficiente en cuanto al tiempo. En función de lo que tengas disponible, las repeticiones en colinas son otra manera óptima de aprovechar al máximo tu entrenamiento.
Si tienes pensado relajarte o despejar la mente, puedes salir a correr más tiempo y a un ritmo pausado. Ya sea que estés entrenando para una carrera o trotando por el disfrute de la actividad misma, el running puede modificarse en una variedad de entrenamientos.
El running puede ayudarte a regular los niveles de apetito
Seguramente has escuchado que comenzar un programa de entrenamiento puede aumentar el apetito, o quizás lo hayas experimentado de primera mano. De hecho, la ciencia lo respalda. Algunos estudios han demostrado que el apetito aumenta cuando se empieza un nuevo programa de condición física. Pero, otras investigaciones sugieren que las hormonas de apetito y la ingesta de alimentos disminuyen después de salir a correr.
Por ejemplo, en un estudio se incluyó a un grupo de corredores de cintas para correr que participaron en una carrera de 105 minutos en la cinta o en un período de descanso. Los investigadores descubrieron que los participantes en el estudio experimentaron niveles más bajos de hormonas del apetito y redujeron el apetito en general después de haber participado de un entrenamiento basado en running en comparación con el período de descanso. Y otro estudio realizado en corredores de fondo descubrió que participar en una carrera de 20 km ayudaba a reducir los niveles de las hormonas del hambre y la ingesta general de alimentos.
Sin embargo, ten en cuenta que a pesar de sentir menos apetito, necesitas darle energía a tu cuerpo para que tus músculos puedan recuperarse, mantener los niveles de energía y evitar lesiones. Las investigaciones han demostrado que la ingesta adecuada de alimentos que pertenecen a los tres macronutrientes principales (grasas, hidratos de carbono y proteínas) es imperativa para reducir el riesgo de lesiones. Entonces, incluso si los niveles de apetito se suprimen, es muy importante que consumas tus alimentos.
El running puede mejorar la calidad del sueño
Dormir lo suficiente es fundamental para tu salud generale incluso puede contribuir a los esfuerzos por bajar de peso. Por ejemplo, un estudio demostró que dormir bien puede aumentar las posibilidades de perder peso en un 33%. Tener un buen ciclo de sueño y vigilia (o ritmo circadiano) es imprescindible para dormir bien con frecuencia, y las investigaciones han demostrado que el ejercicio puede ayudar a mejorar el tuyo.
Por ejemplo, si eres un corredor matutino, es probable que el ritmo de tu cuerpo responda. Algunas investigaciones han demostrado que correr por la mañana con frecuencia es lo mejor para mejorar la calidad del sueño. Pero no solo por la mañana, correr a cualquier hora puede ayudarte, especialmente si lo conviertes en una rutina. El ejercicio en la tarde puede ayudar a tu cuerpo a liberar melatonina anticipadamente para facilitar el sueño, y el ejercicio nocturno puede mejorar la calidad del sueño siempre que no sea demasiado intenso.
El running mejora el estado de ánimo
Existen muchas formas en las que el running puede mejorar tu estado de ánimo. En primer lugar, completar una carrera proporciona una sensación de logro. No importa cuán lejos o rápido corras, o cuántos kilómetros corras, puedes sentir orgullo por haberlo hecho.
Además, el running ayuda al cuerpo a liberar endorfinas que mejoran el estado de ánimo. Las endorfinas son un tipo de hormona que puede ayudar a reducir el impacto del dolor, reducir los niveles de estrés y aumentar la sensación de calma y placer. Son la sustancia química principal encargada de provocar la sensación de plenitud de los corredores, esa sensación de euforia que se siente después de haber finalizado una carrera larga.
El running puede ser una fuente de apoyo social
Para algunos, el running es un deporte en solitario. Puedes ser el tipo de corredor que utiliza los kilómetros para reflexionar. Pero si estás intentando perder peso, encontrar un compañero o grupo de corredores puede mejorar tu sentido de responsabilidad y darte una fuente de apoyo durante tu recorrido hacia la pérdida de peso. Ese apoyo no solo puede aumentar las oportunidadesde éxito en la pérdida de peso, sino también fortalecer las oportunidadesde mantener ese peso una vez que lo hayas perdido.
El running proporciona una gran cantidad de otros beneficios para la salud
Además de mantenerte en forma y mantener la salud mental, el running puede mejorar la salud general de muchas maneras. Aquí verás solo algunos de los posibles beneficios para la salud que pueden derivarse de la actividad física habitual (incluido el running) que se han documentado en estudios publicados en la última década:
- Mejora de la longevidad
- Reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares
- Reducción de los niveles de presión arterial
- Mejor control de los niveles de azúcar en sangre
- Reducción del riesgo de deterioro cognitivo
- Mejora de la densidad ósea
Ten en cuenta que no tienes que correr todos los días para poder aprovechar estos beneficios. De hecho, es inteligente que realices actividades de cross training, como entrenamientos de fuerza o natación, en tus días libres para mantener tu cuerpo equilibrado y saludable.
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