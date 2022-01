¿Qué es exactamente la sensación que tienen los corredores de estar drogados?

La euforia del corredor es producto de la química cerebral y los químicos en el cuerpo cuando trabajan en armonía, por lo que no hay una manera específica de iniciar la sensación mientras corres. Lo único que parece ser cierto es que hacer una carrera más larga te da más posibilidades de sentir la euforia del corredor. Si quieres saber si eres el tipo de persona que "se siente eufórica" al correr, planifica una carrera de varios kilómetros.



Sin embargo, recuerda que no hay garantía de que sientas la euforia del corredor, lo cual está bien. Los científicos aún no están seguros de por qué algunas personas sienten la euforia del corredor, mientras que otras no. Incluso se han dado cuenta de que no es solo el running lo que puede generar estas sensaciones. Otras actividades aeróbicas, como el ciclismo y la natación, pueden inducir la combinación adecuada de químicos que imita la sensación de la euforia del corredor.