¿Qué es exactamente la sensación que tienen los corredores de estar drogados?

¿Qué es exactamente la euforia del corredor?
Salud y bienestar
Por qué es normal sentir "euforia" después de una carrera larga.
Las personas se enamoran del running por muchos motivos. Para algunas, es una excusa para salir y disfrutar el aire fresco, mientras que a otras quizás las motive elegir este deporte por los beneficios relacionados con la quema de calorías. No obstante, es probable que muchas personas estén de acuerdo en que este ejercicio en particular puede ofrecer una gran cantidad de beneficios para la salud mental.
Correr incluso entre 5 y 10 minutos diarios puede tener un impacto positivo en la salud, por lo cual muchas personas amarran las agujetas de su calzado de running y salen a correr con regularidad. A medida que sientas más comodidad con el ejercicio, es posible que te sientas capaz de empezar a aumentar progresivamente el kilometraje semanal. Antes de que te des cuenta, podrías incluso establecer objetivos a largo plazo, como registrarte para tu primer maratón completo.
A medida que aumentes las carreras, podrías incluso sentir lo que se denomina la euforia del corredor. Sin embargo, es importante mencionar que no es algo que sientan todos los corredores. Si ya disfrutas los beneficios de la euforia del corredor, tal vez te preguntes qué la ocasiona.
¿Qué es la euforia del corredor?
La euforia del corredor describe un estado breve de euforia después de una carrera. La sensación puede producirte calma y más relajación que las que sentirías normalmente después de un entrenamiento de alta intensidad. Por ejemplo, en vez de terminar una carrera sintiendo un poco de agotamiento y dolor, la euforia del corredor puede llenarte de energía y renovación.
Aunque no es muy común, para decir que estás practicando "running" y lograr la experiencia, debes correr por lo menos varios kilómetros.
¿De dónde viene el nombre?
No está claro de dónde proviene el término, pero una teoría es que los científicos lo adoptaron en los años 70 para definir una serie de cambios psicológicos que pueden sentir los corredores. En esa década, se volvió más probable ver a los corredores tener ese tipo de experiencia única, ya que se dio el primer auge del running recreativo en los Estados Unidos.
La definición de la euforia del corredor agrupaba al comienzo todas las alteraciones que podían medirse en la química corporal, especialmente las que mejoraban el estado de ánimo.
¿Cuánto dura la euforia del corredor?
Incluso si la euforia del corredor genera sentimientos de júbilo y alivio, generalmente no dura mucho tiempo. Digamos que es una explosión de sensaciones muy fuertes o un momento breve de euforia que no dura mucho. Sin embargo, esa breve sensación motiva a algunos corredores a desafiarse para aumentar el kilometraje y la intensidad de modo que puedan sentirla periódicamente.
¿La euforia del corredor es pura sugestión?
El cuerpo puede liberar endorfinas al practicar varios ejercicios. Algunos químicos producen sensaciones de felicidad y placer. Incluso pueden aliviar el dolor de forma natural, lo cual es bueno para los corredores de larga distancia y las personas que participan en carreras desafiantes.
Inicialmente, se creía que las endorfinas eran la causa principal de la euforia del corredor. Se sabe que estos neurotransmisores ayudan a disminuir el dolor muscular, lo que puede ser parte de los efectos de la euforia del corredor. Sin embargo, las investigaciones más recientes han demostrado que tal vez no sean la causa.
Actualmente, los científicos piensan que la sensación de euforia que produce este fenómeno proviene de un sistema en el cuerpo llamado endocannabinoide. El sistema endocannabinoide libera químicos denominados endocannabinoides. A medida que circulan por el torrente sanguíneo, el cuerpo empieza a sentirse más relajado e incluso eufórico. Además, cuando haces ejercicio, el nivel de endocannabinoides del cuerpo aumenta.
Las sensaciones entre las endorfinas y los endocannabinoides son similares, pero la gran diferencia es dónde pueden desplazarse por el cuerpo. Las endorfinas pueden desplazarse entre el torrente sanguíneo y el cerebro. Aunque son microscópicas, son demasiado grandes para circular a través de la barrera hematoencefálica. Por el contrario, los endocannabinoides sí pueden hacerlo. En otras palabras, los endocannabinoides pueden llegar al cerebro, mientras que las endorfinas no.
La dopamina también desempeña un papel
Otro químico que hay que agregar a la mezcla de la euforia del corredor es la dopamina. Este neurotransmisor tiene la reputación de ser el químico que sirve para "sentirse bien". En efecto, libera sensaciones de placer y mejora un poco el estado de ánimo del cuerpo, lo que te puede dejar con una sensación de triunfo después de una carrera.
También observarás aumentos de dopamina cuando algo muy bueno te suceda. Es como el sistema de recompensa del cuerpo. Cuando comes una gran porción de pastel de chocolate o te sonrojas si te aplauden por ganar un premio en el trabajo, estás sintiendo el efecto de la dopamina.
¿Se puede inducir la euforia del corredor?
La euforia del corredor es producto de la química cerebral y los químicos en el cuerpo cuando trabajan en armonía, por lo que no hay una manera específica de iniciar la sensación mientras corres. Lo único que parece ser cierto es que hacer una carrera más larga te da más posibilidades de sentir la euforia del corredor. Si quieres saber si eres el tipo de persona que "se siente eufórica" al correr, planifica una carrera de varios kilómetros.
Sin embargo, recuerda que no hay garantía de que sientas la euforia del corredor, lo cual está bien. Los científicos aún no están seguros de por qué algunas personas sienten la euforia del corredor, mientras que otras no. Incluso se han dado cuenta de que no es solo el running lo que puede generar estas sensaciones. Otras actividades aeróbicas, como el ciclismo y la natación, pueden inducir la combinación adecuada de químicos que imita la sensación de la euforia del corredor.
¿Haré más ejercicio debido a la euforia del corredor?
Generalmente, las personas que sienten la euforia del corredor quieren sentirla una y otra vez. Además, un beneficio importante de sentirse bien al hacer ejercicio es que puedes empezar a disfrutar el entrenamiento. Los corredores que quieren aumentar su kilometraje semanal para mejorar su condición física pueden sentirse motivados y esforzarse para sentir la euforia del corredor. Saber que sentirás esta ráfaga de euforia al terminar una carrera larga podría motivarte a ejercitarte más, pero es probable que no sea el motivo principal por el que eliges correr.
¿La euforia del corredor es peligrosa?
El concepto de sentir "euforia" puede tener una connotación negativa, pero recuerda que la euforia del corredor es producto de los químicos que produce naturalmente el cuerpo. El sistema endocannabinoide no necesita ninguna ayuda exterior para producir la euforia del corredor.
Algunos corredores que experimentan la euforia del corredor pueden sentir menos ansiedad o dolor una vez que completan una carrera. Asimismo, pueden aprovechar más el entrenamiento, ya que esas sensaciones de calma empiezan a establecerse. Con respecto a los beneficios a largo plazo para la salud, no hay investigaciones que indiquen que la euforia del corredor mejore la salud en general, al menos no por sí sola.
No obstante, hay una gran cantidad de beneficios para la salud asociados con el running.
Sentirse bien: con o sin la euforia del corredor
La euforia del corredor es solo la punta del iceberg cuando se trata de los beneficios del running o cualquier ejercicio aeróbico. Incluso si es algo que nunca sientes, agregar una carrera regular a la rutina de entrenamiento puede ayudarte a:
- Aumentar la flexibilidad y la movilidad
- Fortalecer el sistema inmunológico
- Aumentar la memoria y la concentración
- Mejorar el estado de ánimo en general
- Ayudar con la pérdida de peso
Entonces, aunque te sientas agotado después de una buena carrera, en vez de prepararte para correr otros ocho kilómetros, sigues haciendo un bien a tu cuerpo, que es lo más importante.