¿Qué es exactamente la sensación que tienen los corredores de estar drogados?

El cuerpo puede liberar endorfinas al practicar varios ejercicios. Algunos químicos producen sensaciones de felicidad y placer. Incluso pueden aliviar el dolor de forma natural, lo cual es bueno para los corredores de larga distancia y las personas que participan en carreras desafiantes.



Inicialmente, se creía que las endorfinas eran la causa principal de la euforia del corredor. Se sabe que estos neurotransmisores ayudan a disminuir el dolor muscular, lo que puede ser parte de los efectos de la euforia del corredor. Sin embargo, las investigaciones más recientes han demostrado que tal vez no sean la causa.



Actualmente, los científicos piensan que la sensación de euforia que produce este fenómeno proviene de un sistema en el cuerpo llamado endocannabinoide. El sistema endocannabinoide libera químicos denominados endocannabinoides. A medida que circulan por el torrente sanguíneo, el cuerpo empieza a sentirse más relajado e incluso eufórico. Además, cuando haces ejercicio, el nivel de endocannabinoides del cuerpo aumenta.



Las sensaciones entre las endorfinas y los endocannabinoides son similares, pero la gran diferencia es dónde pueden desplazarse por el cuerpo. Las endorfinas pueden desplazarse entre el torrente sanguíneo y el cerebro. Aunque son microscópicas, son demasiado grandes para circular a través de la barrera hematoencefálica. Por el contrario, los endocannabinoides sí pueden hacerlo. En otras palabras, los endocannabinoides pueden llegar al cerebro, mientras que las endorfinas no.



La dopamina también desempeña un papel



Otro químico que hay que agregar a la mezcla de la euforia del corredor es la dopamina. Este neurotransmisor tiene la reputación de ser el químico que sirve para "sentirse bien". En efecto, libera sensaciones de placer y mejora un poco el estado de ánimo del cuerpo, lo que te puede dejar con una sensación de triunfo después de una carrera.



También observarás aumentos de dopamina cuando algo muy bueno te suceda. Es como el sistema de recompensa del cuerpo. Cuando comes una gran porción de pastel de chocolate o te sonrojas si te aplauden por ganar un premio en el trabajo, estás sintiendo el efecto de la dopamina.