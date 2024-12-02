Guía básica de fútbol americano: cómo se juega

¿Cuál es el objetivo del fútbol americano? Es bastante simple: lograr más anotaciones que el equipo contrario. En el fútbol americano, los jugadores anotan al llevar el balón más allá de la línea de meta a la zona final, ya sea lanzándolo y atrapándolo, corriendo hacia la zona final o pateándolo a través de los postes para anotar un gol de campo.

Un campo de fútbol americano estándar tiene 120 yardas de largo, forma rectangular y puede ser de pasto o pasto sintético (turf). El campo de juego mide un poco más de 50 yardas de ancho y exactamente 100 yardas de largo, y cuenta con dos zonas finales de 10 yardas cada una en ambos extremos. Estas zonas finales son las áreas de anotación en el campo: cada equipo intenta anotar llevando el balón a estas zonas, ya sea corriendo con el balón o atrapándolo allí.

Inmediatamente después de cada zona final están los postes de gol de campo. A través de ellos, el equipo puede patear para convertir goles de campo (explicamos más sobre esto más adelante). La línea de meta es la única línea en el campo que separa la zona final del campo de juego.

"Cuando el balón de fútbol cruza la línea de meta, por un lanzamiento o en una carrera de un jugador, vale seis puntos y es un touchdown", dijo Colton Korn, director del plantel de jugadores de la Universidad Liberty, un equipo de la División I del programa de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, National Collegiate Athletics Association) de Lynchburg, Virginia. A manera de contexto, la División I es el nivel superior de los deportes universitarios, según los define la NCAA.

"Después [de un touchdown], puedes patear el balón para obtener un punto extra, que equivale a un punto, o puedes optar por intentar una conversión de dos puntos, en la que básicamente tienes que volver a anotar un touchdown, pero desde la línea de 3 yardas", dijo Korn.

Nota: En la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), las conversiones de dos puntos se toman desde la línea de 2 yardas y los puntos extra se patean desde la línea de 15 yardas.

Si un equipo no puede anotar un touchdown en cuatro "downs" u oportunidades (esto se explica más adelante), en la cuarta oportunidad o cuarto "down", pueden patear un gol de campo a través de los postes, lo que vale tres puntos. "Las patadas deben pasar entre los postes verticales para generar puntos", dijo Korn.

Otra manera en que el equipo puede anotar puntos (mientras está en formación defensiva) es tacleando a un jugador del equipo contrario en su zona final. Si la ofensiva está en posesión del balón y recibe un tacle en su propia zona final, esto es un "safety" y le otorga dos puntos al equipo que está en formación defensiva.