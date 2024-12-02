Guía básica de fútbol americano: cómo se juega
Deportes y actividades
En esta guía de fútbol americano para principiantes se explican los aspectos fundamentales del deporte, desde los primeros "downs" hasta los puntos extra.
El fútbol americano puede ser un deporte emocionante de ver y jugar, pero también puede resultar muy confuso si no estás familiarizado con él. Si quieres entender este deporte, continúa leyendo para conocer un análisis del objetivo, las anotaciones, el sistema de tiempo, las posiciones y el orden de juego.
Las anotaciones en el fútbol americano
¿Cuál es el objetivo del fútbol americano? Es bastante simple: lograr más anotaciones que el equipo contrario. En el fútbol americano, los jugadores anotan al llevar el balón más allá de la línea de meta a la zona final, ya sea lanzándolo y atrapándolo, corriendo hacia la zona final o pateándolo a través de los postes para anotar un gol de campo.
Un campo de fútbol americano estándar tiene 120 yardas de largo, forma rectangular y puede ser de pasto o pasto sintético (turf). El campo de juego mide un poco más de 50 yardas de ancho y exactamente 100 yardas de largo, y cuenta con dos zonas finales de 10 yardas cada una en ambos extremos. Estas zonas finales son las áreas de anotación en el campo: cada equipo intenta anotar llevando el balón a estas zonas, ya sea corriendo con el balón o atrapándolo allí.
Inmediatamente después de cada zona final están los postes de gol de campo. A través de ellos, el equipo puede patear para convertir goles de campo (explicamos más sobre esto más adelante). La línea de meta es la única línea en el campo que separa la zona final del campo de juego.
"Cuando el balón de fútbol cruza la línea de meta, por un lanzamiento o en una carrera de un jugador, vale seis puntos y es un touchdown", dijo Colton Korn, director del plantel de jugadores de la Universidad Liberty, un equipo de la División I del programa de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, National Collegiate Athletics Association) de Lynchburg, Virginia. A manera de contexto, la División I es el nivel superior de los deportes universitarios, según los define la NCAA.
"Después [de un touchdown], puedes patear el balón para obtener un punto extra, que equivale a un punto, o puedes optar por intentar una conversión de dos puntos, en la que básicamente tienes que volver a anotar un touchdown, pero desde la línea de 3 yardas", dijo Korn.
Nota: En la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), las conversiones de dos puntos se toman desde la línea de 2 yardas y los puntos extra se patean desde la línea de 15 yardas.
Si un equipo no puede anotar un touchdown en cuatro "downs" u oportunidades (esto se explica más adelante), en la cuarta oportunidad o cuarto "down", pueden patear un gol de campo a través de los postes, lo que vale tres puntos. "Las patadas deben pasar entre los postes verticales para generar puntos", dijo Korn.
Otra manera en que el equipo puede anotar puntos (mientras está en formación defensiva) es tacleando a un jugador del equipo contrario en su zona final. Si la ofensiva está en posesión del balón y recibe un tacle en su propia zona final, esto es un "safety" y le otorga dos puntos al equipo que está en formación defensiva.
Orden de juego
El fútbol americano inicia con una patada de salida, con formaciones de equipos especiales de ambos equipos en el campo. El equipo que patea el balón jugará a la defensiva y el equipo que lo recibe juega a la ofensiva. El equipo receptor atrapa el balón de la patada de salida e intenta avanzar en el campo tan lejos como sea posible antes de que lo detenga el equipo pateador (ya sea mediante un tacle o por correr fuera de los límites). Después de la patada de salida, las formaciones ofensiva y defensiva ingresan al campo para ambos equipos.
Nota: El equipo receptor también puede obtener un touchback, que es cuando atrapa el balón en la zona final y se arrodilla, o cuando se patea el balón más allá de la zona final. Cuando esto sucede, el equipo ofensivo automáticamente comienza a avanzar en su jugada desde la línea de 25 yardas.
"El equipo ofensivo tiene cuatro oportunidades o jugadas, conocidas como "downs", de ganar 10 yardas", dijo Korn. "En cuanto se ganan las 10 yardas, incluso si es en la segunda oportunidad, se restablecen las oportunidades para que la ofensiva vuelva a tener cuatro oportunidades de ganar otras 10 yardas".
Al inicio de cada jugada, los equipos se alinean en los lados opuestos de la línea de golpeo o "scrimmage", la línea imaginaria que separa la ofensiva de la defensiva. La jugada comienza cuando el centro pasa el balón al mariscal de campo. El mariscal de campo puede entregarlo en mano para iniciar una jugada de carrera con el fin de ganar yardas, o lanzarlo para que lo atrape un compañero y corra campo abajo hacia la zona final.
El objetivo del equipo defensor es detener la ofensiva para que el equipo contrario no obtenga las 10 yardas en cuatro oportunidades. Puede hacerlo tacleando a los portadores del balón, rompiendo pases o interceptando pases. La defensiva también puede hacer que la ofensiva pierda o deje caer el balón. En ese momento, puede recogerlo e iniciar el juego ofensivo corriendo hacia la zona final en un cambio de posesión y, si tiene suerte, lograr un touchdown.
"Si la defensiva tiene éxito y la ofensiva no puede ganar las 10 yardas, la ofensiva puede realizar una patada de despeje en la cuarta oportunidad hacia el otro equipo, o puede decidir intentar ganar las yardas que le faltan en una jugada de pase o carrera", dijo Korn. "Sin embargo, si la ofensiva intenta obtener las yardas que le faltan en la cuarta oportunidad y no lo logra, el otro equipo empezará su jugada con el balón desde donde está".
Otra opción en la cuarta oportunidad es que la ofensiva intente patear un gol de campo, si está lo suficientemente cerca de la zona final, para obtener tres puntos (en lugar de los seis que ganaría con el touchdown). La posesión del balón cambia luego de que el equipo ofensivo:
- Intenta anotar un gol de campo
- No puede convertir (también conocido como ganar una primera oportunidad o anotar) en la cuarta oportunidad
- Anota un touchdown (e intenta ganar el punto extra o la conversión de dos puntos)
El ganador del partido es el equipo que haya acumulado más puntos cuando se termine el tiempo.
Si al final de la cuarta parte el partido está empatado, normalmente iniciará el tiempo extra. Las reglas específicas del tiempo extra varían según los diferentes niveles de juego y las diferentes ligas.
Conceptos básicos del sistema de tiempo
Los partidos de fútbol americano se dividen en cuatro cuartos de 15 minutos cada uno. Sin embargo, los partidos normalmente duran aproximadamente tres horas. El tiempo se detiene con frecuencia debido a los tiempos fuera, los descansos entre cuartos, las pausas entre posesiones y más.
El reloj se inicia luego del pase inicial y se detiene después de una serie de diferentes situaciones que incluyen:
- Cuando se lanza un pase incompleto
- Luego de las anotaciones
- Si un jugador que tiene la posesión del balón sale fuera de los límites en los últimos dos minutos de la primera mitad o cinco minutos de la segunda mitad
- Tiempos fuera (Nota: Cada equipo tiene tres tiempos fuera por mitad de partido)
- Faltas
- Lesión
Jugadores
Todo equipo de fútbol americano tiene una formación defensiva y una formación ofensiva, y los jugadores suelen pertenecer estrictamente a una. También hay una formación de equipos especiales, que sale al campo para los cambios de posesión. Dentro de los equipos especiales, encontramos los equipos de patada de salida y de devolución de patada de salida, los equipos de patada de despeje y de devolución de patada de despeje, así como una unidad de gol de campo. Cada formación está compuesta por 11 jugadores. Esto significa que 11 jugadores de cada equipo estarán en el campo al mismo tiempo.
(Contenido relacionado: Guía para principiantes sobre las posiciones del fútbol americano)
Posiciones ofensivas
Se espera que los jugadores en la ofensiva anoten puntos al ganar yardas mediante carreras, lanzamientos, atrapadas y pases. También bloquean a los jugadores del equipo contrario para que el mariscal de campo tenga tiempo para crear jugadas.
- Formación ofensiva: esta formación está compuesta por el tacle izquierdo, guardia izquierdo, centro, guardia derecho y tacle derecho. Los jugadores de la formación ofensiva comienzan en la línea de golpeo al inicio de cada jugada. Le bloquean el paso a la defensa para que el mariscal de campo tenga tiempo de lanzar el balón, o bloquean la carrera para que el corredor o el corredor de poder puedan correr con el balón para acumular yardas. El centro pasa el balón hacia atrás al mariscal de campo para iniciar el juego (snap).
- Mariscal de campo: este jugador, conocido como quarterback o QB, dirige la ofensiva. Al inicio de cada jugada, el centro pasa el balón al mariscal de campo, que también intenta pasarlo, entregarlo o correr con el balón para avanzar yardas.
- Corredor: este jugador toma los pases en mano (handoff) del mariscal de campo para correr acumulando yardas, pero también puede hacer jugadas de bloqueo o que impliquen atrapar el balón.
- Corredor de poder: el corredor de poder es el principal bloqueador. Este jugador puede correr y bloquear para liberar al mariscal de campo y al corredor, con el fin de que los jugadores puedan avanzar la jugada sin recibir tacles.
- Receptor abierto: los receptores abiertos son conocidos por atrapar pases. Ocasionalmente, reciben pases en las manos (handoff) y bloquean jugadores. También tienden a ser los corredores más veloces en el campo.
- Ala cerrada: un ala cerrada funciona como una mezcla de receptor y jugador de línea ofensiva. Este jugador bloquea para liberar al mariscal de campo y al corredor de poder, y también puede recibir pases.
Posiciones defensivas
El principal objetivo de quienes juegan en la defensa es detener la ofensiva del equipo contrario para que no anote o gane 10 yardas en los cuatro cuartos. Para ello, taclean a los portadores del balón y a los jugadores que lo atrapan, e interceptan los pases o provocan la pérdida del balón. Aunque no es su rol principal, los jugadores defensivos también pueden anotar touchdowns, si interceptan el balón o recuperan un balón suelto.
- Formación defensiva: alineada en la línea de golpeo en oposición a la formación ofensiva del equipo contrario, la formación defensiva está compuesta por tres o cuatro jugadores, incluidos dos alas defensivas y uno o dos tacles defensivos. La formación defensiva es la primera línea de defensa contra la ofensiva del otro equipo y su prioridad es taclear a los jugadores ofensivos e impedir que ganen yardas.
- Apoyador: siempre hay tres o cuatro apoyadores en el campo, incluidos los exteriores, interiores y medio. Estos jugadores cubren a los corredores, alas cerradas y receptores abiertos, se lanzan contra los pasadores de la ofensiva y taclean a los portadores del balón.
- Esquinero: en el campo, hay de dos a tres de estos jugadores. Normalmente, son los jugadores más veloces de la defensa y, por lo general, cubren a los receptores abiertos. También tienen como objetivo romper e interceptar pases, así como taclear a los jugadores que atrapan el balón.
- Profundo: comprende dos posiciones en el campo, profundo fuerte y profundo libre. Son la última línea de defensa y juegan en el campo trasero, pero también corren para apoyar. Defienden los pases profundos y taclean a los portadores del balón.
Equipos especiales
Estos jugadores realizan las patadas de salida, los despejes y los goles de campo.
- Pateador: este jugador patea el balón en la patada de salida y en los goles de campo.
- Pateador de despeje: los pateadores de despeje o despejadores son responsables de despejar, o sea, patear el balón hacia el otro lado del campo para que el otro equipo lo recupere, si la ofensiva no logra convertir una primera oportunidad.
- Devolvedor de patada: esta persona recibe el balón del pateador luego de la patada de salida e intenta correr por el campo para ganar yardas.
- Devolvedor de despeje: de manera similar al devolvedor de patada, este jugador recibe el balón del pateador de despeje e intenta correr por el campo para ganar yardas.
- Centro largo: este jugador lanza el balón hacia atrás, una distancia más larga que la que recorre el pase del centro en un juego normal, para el pateador o despejador.
Texto: Amy Schlinger