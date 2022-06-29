Por qué necesitas responder ante un compañero para lograr tus objetivos

Consíguete una persona que te acompañe en el proceso
Asesoramiento
¿Tienes metas grandes? Descubre por qué tener una persona que te acompañe es el secreto para el éxito.
- Está demostrado que encontrar a alguien que te acompañe puede motivarte y ayudarte a obtener resultados cuando no consigues progresar.
- En vez de acudir a tu colega de siempre, puede que quien mejor te complemente sea una persona con tus mismos objetivos y algo más de habilidad que tú.
- Además, hacer comprobaciones todo el tiempo y comentarios sinceros es fundamental para formar un dúo dinámico.
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Si pasas más tiempo hablando o soñando despierto sobre todas las cosas saludables que quieres lograr de lo que realmente logras, tal vez sea un buen momento para llamar a alguien de apoyo para que puedas salir adelante.
Tener a alguien que te supervise, o aún mejor, que se te una, en tu búsqueda de bienestar podría ser el impulso que necesitas para pasar de la intención al logro. En un estudio de la University College London, las parejas que buscaban perder peso, ser más activas y fumar menos tuvieron más éxito cuando sus parejas con las que vivían fueron tras los mismos objetivos. Otra investigación publicada en el Journal of Personality and Social Psychology encontró que el apoyo conyugal ayudó a crear el progreso hacia la meta, ya sea que esas metas fueran por un día o a más largo plazo.
No tienes que salir corriendo a casarte para que alguien te ayude a lograr tus ambiciones. Según muchos psicólogos y entrenadores, solo necesitas una persona de apoyo, ya sea una pareja, un familiar, una amistad o un mentor, que tenga lo que se necesita para llevarte al siguiente nivel y más allá.
Los beneficios de una persona que te acompañe
En esencia, una persona de apoyo ofrece exactamente lo que dice su nombre. "La idea es encontrar a alguien que se comprometa a pedirte cuentas para que alcances cualquier objetivo concreto", afirma el entrenador de Nike Courtney Fearon, quien insta a sus clientes a conseguir un "compañero de actividad" y a menudo tiene el suyo propio. "Si tienes un objetivo de fitness, esta persona puede ayudar a que te apegues al horario de entrenamiento y revisar los días en que te comprometiste a hacerlo. O quizás, haga cada entrenamiento contigo y te rete a que continúes en los momentos en que quieras rendirte". A cambio, esa persona te enseña a hacerte más responsable.
También puede ayudar a que el proceso sea más divertido (con una lista de reproducción o dándote ánimos), lo cual es un gran motivador. Puede ayudarte a superar los días en que no te sientes bien, corregir tu diálogo interno negativo o recordarte los descansos para hidratarte, menciona Fearon. Al mismo tiempo, tú podrías ayudar a darle inspiración a lograr el mismo nivel de grandeza. El beneficio es mutuo.
Cómo encontrar a la persona indicada
Qué lastima que no podamos deslizar hacia la derecha hasta encontrar nuestra media naranja de responsabilidad. (Es una idea genial para una nueva aplicación). Si bien es tentador invitar a tu mejor amigo, no siempre es lo adecuado. Lo común es que recurramos a los amigos para recibir consuelo y apoyo, pero no necesariamente recibimos bien un desafío o consejo imparcial de su parte, que es lo que requieres de un compañero de apoyo, afirma el doctor Stephen Gonzalez, miembro de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Psicología Aplicada al Deporte.
Necesitas a alguien que esté en la misma onda que tú y que tenga una actitud y valores similares, junto con diferentes fortalezas. "Lo principal es que se complementen y cada uno aporte algo", recomienda Fearon. "Puede ser energía, puntualidad, organización, amor por las carreras de montaña o por las pesas. Que puedan aprovechar las fortalezas del otro".
Pero no apuntes muy alto: ese primo fisicoculturista, tu colega que es casi un chef o compañero que escribe best sellers podrían tener una rutina o habilidad para la que todavía no estés listo y podrías terminar cortando tu progreso. Mejor busca alguien que sea un poquito mejor que tú en el objetivo que persigues. Un estudio de la Universidad de Michigan descubrió que las personas que se ejercitan tienen más probabilidad de aumentar el tiempo de entrenamiento cuando lo comparten con una persona más capaz. Después de todo, ¿quién quiere ser el eslabón más débil? Gonzalez recomienda una buena conversación con un compañero potencial. Existen dos preguntas clave:
- ¿Cuáles son entre tres y cinco valores centrales que usas a diario para tomar decisiones?
- ¿Cómo usarías esos valores para guiarte cuando ayudas a alguien como yo?
Si sus respuestas te agradan, ¡tienes a la persona indicada! Si sientes que algo no te hace "clic", no te conformes, sigue buscando.
Mantén fuerte el compañerismo
¿Encontraste a la persona que te acompañará? Bien hecho. Te explicamos cómo mantener una conexión sólida para que se fortalezcan mutuamente mientras siguen acumulando progresos.
1. Mantén la sinceridad desde el principio.
Cuando converses sobre cada uno de tus objetivos y necesidades, sé específico. Por ejemplo: "Quiero correr un medio maratón de trail antes de fin de año, y seguiré un programa de entrenamiento de 12 semanas y entrenamiento de fuerza dos veces por semana. Me encantaría que me enviaras un mensaje de texto la noche anterior a cada entrenamiento y me acompañaras a correr una vez por semana". Deja claro que está bien si esta persona te ayuda a recalibrar si cree que es necesario (por ejemplo, si tu objetivo parece demasiado desafiante o estresante, o si le estás pidiendo demasiado o muy poco). Establecer estas cosas al comienzo de la relación te ayudará a evitar el fracaso y la frustración, afirma Gonzalez.
También hablen sobre cómo y con qué frecuencia realizarán los controles de progreso. Los controles regulares pueden aumentar tus posibilidades de éxito (y cuanto más mejor), según un estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología, pero acuerden una frecuencia y un formato que se sientan adecuados para ambos. Si uno de ustedes es terrible al responder mensajes, tal vez un FaceTime programado sea el camino a seguir. O si les gusta hacer verificaciones de progreso mientras van tras su objetivo (como durante un almuerzo saludable en conjunto), comprométanse a eso. Sigue el camino en el que puedas recibir comentarios de la mejor manera y con mayor precisión y planifícalo con la mayor antelación posible, comenta Gonzalez.
2. Sé inmune a las críticas.
No decir mentiras es parte del trato (los elogios falsos no te llevarán a ninguna parte), así que prepárate para las críticas constructivas. "Tu compañero de apoyo debería poder señalar cualquier defecto en tu enfoque: no te interesaste en sus mensajes de texto esta semana, no te esforzaste en tu entrenamiento, no parece que te estés responsabilizando, así como felicitarte por todo lo que estés haciendo bien", comenta Gonzalez. Lo mismo aplica para la retroalimentación que le des.
Si escuchas más palabras duras de lo que te gustaría, trata de encontrar la verdad en lo que esté diciendo y reconócele que lo comunica. Si sus comentarios no son efectivos ni factibles, hazle saber que aprecias su tiempo y esfuerzo, pero que no estás obteniendo lo que necesitas para mantenerte en tu camino, comenta Gonzalez. Si la persona está dispuesta a corregir el rumbo, o incluso si no lo está, considéralo una experiencia de aprendizaje (muy parecida a una relación real).
3. Escojan metas nuevas en conjunto.
Para seguir evolucionando después de haber obtenido su primera gran victoria, Fearon sugiere que continúen estableciendo objetivos basados en eventos, ya sea programando el próximo medio maratón o estudiando para la certificación de la que tanto han estado hablando. "A medida que se comprometen con diferentes eventos y los completan en conjunto, adquieren nuevas habilidades y un impulso de éxito y tal vez hagan cosas que no han hecho antes, consolidando su vínculo", afirma Fearon.
También es una buena idea elegir algunos objetivos divertidos que no sean ejercicios, como leer un libro todas las semanas o aprender a tocar un instrumento. De esta manera, siempre estarán invirtiendo y profundizando en la relación y, en última instancia, progresando a la par.
Texto: Justin Block
Ilustraciones: Kezia Gabriella
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Una vez encuentres a tu compañero de viaje, motívate aún más con equipo de entrenamiento nuevo para todos esos entrenamientos que van a superar en equipo.