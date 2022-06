Por qué necesitas responder ante un compañero para lograr tus objetivos

No decir mentiras es parte del trato (los elogios falsos no te llevarán a ninguna parte), así que prepárate para las críticas constructivas. "Tu compañero de apoyo debería poder señalar cualquier defecto en tu enfoque: no te interesaste en sus mensajes de texto esta semana, no te esforzaste en tu entrenamiento, no parece que te estés responsabilizando, así como felicitarte por todo lo que estés haciendo bien", comenta Gonzalez. Lo mismo aplica para la retroalimentación que le des.

Si escuchas más palabras duras de lo que te gustaría, trata de encontrar la verdad en lo que esté diciendo y reconócele que lo comunica. Si sus comentarios no son efectivos ni factibles, hazle saber que aprecias su tiempo y esfuerzo, pero que no estás obteniendo lo que necesitas para mantenerte en tu camino, comenta Gonzalez. Si la persona está dispuesta a corregir el rumbo, o incluso si no lo está, considéralo una experiencia de aprendizaje (muy parecida a una relación real).