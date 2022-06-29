Por qué necesitas responder ante un compañero para lograr tus objetivos

Si pasas más tiempo hablando o soñando despierto sobre todas las cosas saludables que quieres lograr de lo que realmente logras, tal vez sea un buen momento para llamar a alguien de apoyo para que puedas salir adelante.

Tener a alguien que te supervise, o aún mejor, que se te una, en tu búsqueda de bienestar podría ser el impulso que necesitas para pasar de la intención al logro. En un estudio de la University College London, las parejas que buscaban perder peso, ser más activas y fumar menos tuvieron más éxito cuando sus parejas con las que vivían fueron tras los mismos objetivos. Otra investigación publicada en el Journal of Personality and Social Psychology encontró que el apoyo conyugal ayudó a crear el progreso hacia la meta, ya sea que esas metas fueran por un día o a más largo plazo.

No tienes que salir corriendo a casarte para que alguien te ayude a lograr tus ambiciones. Según muchos psicólogos y entrenadores, solo necesitas una persona de apoyo, ya sea una pareja, un familiar, una amistad o un mentor, que tenga lo que se necesita para llevarte al siguiente nivel y más allá.