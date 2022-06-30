Cómo perfeccionar el proceso

Seamos realistas: el trabajo duro no es lo único que se interpone entre tú y tus objetivos.



También debes tener una mentalidad estratégica, afirma Patricia Chen, doctora y profesora asistente en el departamento de psicología de la Universidad Nacional de Singapur. Recientemente colaboró como coautora en tres nuevos estudios sobre la mentalidad estratégica, que básicamente implica retroceder ante la falta de productividad o dificultades para preguntarse: ¿Cuál es la mejor forma de avanzar?



Stephanie Cacioppo, neurocientífica, directora del Brain Dynamics Laboratory de la Pritzker School of Medicine de la Universidad de Chicago y miembro del Nike Performance Council, explica que las personas exitosas se hacen esta pregunta regularmente, y en la respuesta se recoge cada acción intencionada que llevan a cabo día a día para mejorar y acercarse a sus metas.



El proceso es integral y holístico. No se trata solo de los entrenamientos, también abarca la preparación y el descanso de la noche anterior, lo que comes, si haces calentamiento, lo bien que registras los detalles y la recuperación, todo lo que te permite avanzar un poco más cada día. También implica preguntarte, con bastante regularidad, si puede haber algo que debas agregar, cambiar o quitar para seguir mejorando.



Cuando estableces un proceso, puedes encontrar la motivación interna para aprender y evolucionar constantemente, así como la confianza para llevarlo a cabo, explica la doctora Cacioppo. También te ayuda a prolongar tu esfuerzo en el tiempo y a encontrarlo agradable, pues te comprometes constantemente con tus propósitos y progresos. A continuación, te contamos cómo hacerlo.