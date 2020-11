Cómo perfeccionar el proceso

01. Comprométete a comprometerte.

Por definición, para que un proceso se convierta en un proceso y no en un evento único (o de dos semanas), debes Repetir los elementos que abarca: por ejemplo, entrenamientos y comidas saludables, o una hora para aprender a leer música y otra para practicar los acordes. Si el compromiso a largo plazo te asusta o no estás motivado, recuerda que cada vez que completes una tarea, será un poco más fácil la próxima vez y crearás Constancia, dice doctora Cacioppo.



02. Perfecciona tu estrategia.

Tener un proceso no consiste en tratar de hacerlo todo (seamos honestos: nadie puede). Según la doctora Cacioppo, las personas exitosas se centran en lo que quieren lograr y en lo que necesitan para hacerlo. Por ello, muchos de los mejores atletas pueden dividir su entrenamiento en bloques con el Foco de atención en los distintos componentes del rendimiento, como la fuerza, la velocidad o la resistencia, para que uno no interfiera con el otro (y porque Toleran el hecho de tener una cantidad limitada de energía y tiempo).



En vez de intentar realizar varias tareas para llegar más rápido a la línea de meta, crea planes de Acción que especifiquen cómo, cuándo y dónde harás algo, también conocidos como intenciones de implementación. Los estudios demuestran que estos planes pueden ayudarte a alcanzar un objetivo a la vez, pero son menos útiles cuando persigues varios.



03. Descansa.

Una vez que hayas establecido un proceso que funcione, la doctora Cacioppo explica que no pasa nada si algunos elementos empiezan a quedarse en tu subconsciente con el tiempo. De hecho, eso es algo bueno, pues significa que estás adoptando hábitos saludables y dándole a tu mente activa un descanso muy necesario.



Ya sabes lo que dicen… confía en el proceso.