Cómo perfeccionar el proceso

Toma el control de tu proceso
Asesoramiento
¿Aún no estás donde te gustaría? Con un plan estratégico paso a paso, podrás disfrutar el viaje en lugar de desear llegar cuanto antes.
- Crear un proceso y revisarlo con regularidad es clave para progresar a largo plazo.
- Para ayudarte a lograrlo, vamos a desglosarlo en cinco principios básicos.
- Si quieres ayuda para comenzar, los programas de entrenamiento holístico que encontrarás en NTC son perfectos para ti.
Esto es lo que debes saber...
Seamos realistas: el trabajo duro no es lo único que se interpone entre tú y tus objetivos.
También debes tener una mentalidad estratégica, afirma Patricia Chen, doctora y profesora asistente en el departamento de psicología de la Universidad Nacional de Singapur. Recientemente colaboró como coautora en tres nuevos estudios sobre la mentalidad estratégica, que básicamente implica retroceder ante la falta de productividad o dificultades para preguntarse: ¿Cuál es la mejor forma de avanzar?
Stephanie Cacioppo, neurocientífica, directora del Brain Dynamics Laboratory de la Pritzker School of Medicine de la Universidad de Chicago y miembro del Nike Performance Council, explica que las personas exitosas se hacen esta pregunta regularmente, y en la respuesta se recoge cada acción intencionada que llevan a cabo día a día para mejorar y acercarse a sus metas.
El proceso es integral y holístico. No se trata solo de los entrenamientos, también abarca la preparación y el descanso de la noche anterior, lo que comes, si haces calentamiento, lo bien que registras los detalles y la recuperación, todo lo que te permite avanzar un poco más cada día. También implica preguntarte, con bastante regularidad, si puede haber algo que debas agregar, cambiar o quitar para seguir mejorando.
Cuando estableces un proceso, puedes encontrar la motivación interna para aprender y evolucionar constantemente, así como la confianza para llevarlo a cabo, explica la doctora Cacioppo. También te ayuda a prolongar tu esfuerzo en el tiempo y a encontrarlo agradable, pues te comprometes constantemente con tus propósitos y progresos. A continuación, te contamos cómo hacerlo.
Primero, conoce el acrónimo CRAFT
Para desarrollar tu proceso y sentirte con confianza en ti mismo, utiliza el acrónimo de la doctora Cacioppo, CRAFT.
- C es de Constancia. Como lo define la doctora Cacioppo, el rendimiento de las personas que hoy son constantes cumple con los estándares de ayer, y a veces incluso los supera.
- R corresponde a la Repetición de las rutinas o acciones individuales (como un ejercicio de fuerza o una lista de tareas por orden de importancia) para que se vuelvan automáticas.
- A es para diseñar o planificar una serie de Acciones específicas, como programar las carreras de la próxima semana, para cumplir tus objetivos. Según la doctora Cacioppo, este paso es muy motivador y gratificante, pues te recuerda que puedes controlar dónde inviertes tu energía.
- F se refiere al Foco de atención, que la doctora Cacioppo define como estar "100% presente", tanto si estás haciendo un sprint en una clase virtual de bicicleta como si te estiras después de acabar el ejercicio.
- Por último, T es la Tolerancia que sientes hacia tu persona y hacia los demás (como la persona con la que convives que siempre está estresada), así como hacia tus fracasos y éxitos. Perseguir un objetivo no es fácil, por lo que "la capacidad de un atleta para tolerar el dolor físico y emocional es clave en el proceso", afirma la doctora Cacioppo.
Y luego aplícalo
Ahora que ya sabes cómo es tu proceso, te contamos cómo llevarlo a cabo.
1. Comprométete a comprometerte.
Por definición, para que un proceso se convierta en un proceso y no en un evento único (o de dos semanas), debes Repetir los elementos que abarca: por ejemplo, entrenamientos y comidas saludables, o una hora para aprender a leer música y otra para practicar los acordes. Si el compromiso a largo plazo te asusta o no estás motivado, recuerda que cada vez que completes una tarea, será un poco más fácil la próxima vez y crearás Constancia, dice la doctora Cacioppo.
2. Perfecciona tu estrategia.
Tener un proceso no consiste en tratar de hacerlo todo (seamos honestos: nadie puede). Según la doctora Cacioppo, las personas exitosas se centran en lo que quieren lograr y en lo que necesitan para hacerlo. Por ello, muchos de los mejores atletas pueden dividir su entrenamiento en bloques con el Foco de atención en los distintos componentes del rendimiento, como la fuerza, la velocidad o la resistencia, para que uno no interfiera con el otro (y porque Toleran el hecho de tener una cantidad limitada de energía y tiempo).
En vez de intentar realizar varias tareas para llegar más rápido a la línea de meta, crea planes de Acción que especifiquen cómo, cuándo y dónde harás algo, también conocidos como intenciones de implementación. Los estudios demuestran que estos planes pueden ayudarte a alcanzar un objetivo a la vez, pero son menos útiles cuando persigues varios.
3. Descansa.
Una vez que hayas establecido un proceso que funcione, la doctora Cacioppo explica que no pasa nada si algunos elementos empiezan a quedarse en tu subconsciente con el tiempo. De hecho, eso es algo bueno, pues significa que estás adoptando hábitos saludables y dándole a tu mente activa un descanso muy necesario.
Intentar todo esto puede parecer abrumador, pero todo se reduce a tomártelo día a día, o incluso hora a hora. Confía en ti mismo y en el proceso.
Texto: Jamie Millar
Ilustración: Leonardo Santamaria
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