Seis hábitos de la mentalidad del atleta

Flaherty ha estudiado rigurosamente los hábitos mentales y las conductas de cientos de medallistas de oro, campeones mundiales y plusmarquistas de cerca durante 15 años, aplicando lo que ha aprendido para ayudar a todo atleta a llevar su rendimiento al próximo nivel. Recientemente, ha formado un equipo con Stephanie Cacioppo, PhD, el director del Laboratorio Dinámico Neurológico de la Facultad de Medicina Pritzker de la Universidad de Chicago y un miembro del Consejo de Rendimiento de Nike para conectar los puntos con la neurociencia. "Estoy impresionado por la manera en que las líneas de investigación de Ryan se combinan con la ciencia", comenta el Dr. Cacioppo.



Estos hábitos y comportamientos mentales no solo son para futuros miembros del salón de la fama, comenta Flaherty y el Dr. Cacioppo. Cualquier persona que quiera correr más rápido, jugar mejor o simplemente vivir una vida mejor puede utilizarlos.



01. Háblate a ti mismo.

No solo escuches a las voces en tu cabeza, sino háblales. Pero de una forma estratégica que los expertos llaman "diálogo interno". Es algo que los atletas usan de forma casi universal durante los momentos desafiantes y puede ayudarte a brindarte el foco y la confianza necesarios para brindar el mejor rendimiento, sobre todo cuando te hablas a ti mismo como si fueras tu mejor amigo. Esto puede significar brindar apoyo ("¡Puedes hacerlo!") o brindar instrucciones ("haz una respiración profunda"), pero definitivamente no se trata de ser crítico (así que no te llames de determinada manera por haberte perdido esa oportunidad o porque no te tomaron en cuenta para una promoción). También resulta fundamental referirte a ti mismo en segunda o tercera persona, haciendo referencia a "ella" o "tú" en lugar de "yo". Esto te ayudará a obtener cierta distancia emocional y brindarte a ti mismo la misma comprensión que tendrías con un amigo cercano.



02. Mira y sé.

Muchos atletas de elite experimentan mentalmente cada paso de una competencia la noche anterior, desde que se levantan, pasando por todo el trayecto hasta llegar a recibir la medalla de oro en la ceremonia de premiación. La visualización o imaginar vívidamente acciones o resultados positivos con gran detalle preparan a tu mente para la experiencia real, mejorando los reflejos, la confianza y la resistencia para cuando realmente tengas que pasar por ello. No imagines solamente que todo sale perfecto, sino también imagina todas aquellas cosas que pueden salir mal, de manera que si surge un obstáculo, hay menos probabilidades de que te estreses porque ya tienes un plan para superarlo. Puedes aplicar esta práctica para los momentos que te cambian la vida (como lucirte en una entrevista para lograr el trabajo de tus sueños o realizar tu primer triatlón aunque no seas un nadador experto) o bien para tareas diarias, como entrenar.