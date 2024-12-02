¿Cuáles son los beneficios de saltar la cuerda todos los días?

Saltar la cuerda no es solo para niños. Este ejercicio es versátil y a menudo se utiliza como calentamiento o incluso como parte clave del entrenamiento.

Mike Matthews, entrenador personal con certificación ISSA (Asociación Internacional de Ciencias del Deporte) y autor de "Muscle for Life: Get Lean, Strong, and Healthy at Any Age!" dice que saltar la cuerda puede incluirse fácilmente en cualquier rutina de entrenamiento.

"Si quieres hacer ejercicio de bajo impacto o cardio continuo, puedes saltar la cuerda a un ritmo lento y constante, o puedes aumentar la intensidad con técnicas como la elevación de rodillas o los saltos dobles (cuando la cuerda pasa dos veces por debajo del pie en cada salto) si prefieres usarlo como un entrenamiento estilo HIIT", explica. "Además, si el tiempo apremia y quieres hacer un entrenamiento de cuerpo completo efectivo, saltar la cuerda es una solución excelente".

No solo porque el movimiento repetido de saltar la cuerda puede elevar la frecuencia cardíaca, trabajar los músculos de los brazos y las piernas y quemar calorías, sino porque también proporciona una gran descarga de alegría. Si te parece que saltar la cuerda es una actividad divertida, es muy probable que la mantengas. En un estudio de 2020, que se publicó en la revista Frontiers in Psychology, se descubrió que cualquier forma de actividad física que la persona considere disfrutable y estimulante puede hacer que entrene más seguido.

Y saltar la cuerda también puede ser un ejercicio seguro para las personas de todas las edades. En un metaanálisis de 2018 de nueve estudios que se publicaron en Sports Medicine se reveló que hasta tres sesiones de entrenamiento de saltar la cuerda por semana (donde cada sesión incluyó tres series de 10 saltos por serie, seguidos de 60 segundos de descanso luego de cada serie) puede mejorar la fuerza en adultos de más de 50 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los participantes en el estudio no tenían una condición médica que les impidiera realizar este movimiento. Asegúrate de consultar con tu médico antes de decidir incorporar el salto de cuerda como un ejercicio efectivo acorde a tus necesidades.