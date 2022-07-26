Aumentar o reducir volumen: ¿cuál es la diferencia?

Para muchos deportes, la variación en el peso y la composición corporal, por más pequeña que sea, hace una diferencia en términos de rendimiento, resistencia y la categoría para la competencia.

Por ejemplo, muchas divisiones en el boxeo se basan en una diferencia de dos kilos y medio. Si quieres pasar de la categoría de peso supermediano a mediopesado, tan solo unos pocos kilos te podrían llevar allí. Lo mismo aplica a la lucha, los deportes de combate como MMA, el levantamiento de poder y el fisicoculturismo. Incluso en actividades aerodinámicas, como la natación y el ciclismo, que no tienen un objetivo específico de peso, algunos atletas sienten que la composición corporal, o sea el porcentaje de grasa, hueso y músculo, puede ayudar.

Allí es donde entra en juego el valor del aumento del volumen muscular (ganancia de músculo) versus la reducción de la grasa corporal (pérdida de grasa). El aumento del volumen muscular es el desarrollo de músculos y requiere comer más calorías que las que quemas y un entrenamiento con peso intenso durante un determinado período de tiempo. Por otro lado, la reducción de la grasa corporal implica recortar las calorías para perder grasa corporal mientras mantienes toda la masa muscular posible.

Jugar con la composición corporal puede ayudarte si lo que quieres es mejorar tus ventajas competitivas o simplemente ver si esta estrategia ayuda a mejorar el rendimiento general, independientemente del deporte o la actividad.

RELACIONADO: ¿Cuáles son los mejores alimentos para aumentar el volumen muscular?

En lo que respecta al mejor enfoque para hacerlo de manera analizada (y saludable), la estrategia de ganancia de músculo y pérdida de grasa puede ofrecer algo de estructura, según Kacie Vavrek, M.S., dietista registrada, nutricionista del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. Aunque estos términos generalmente se asocian con el fisicoculturismo, el tipo de tácticas que usan puede aplicar a cualquier esfuerzo de condición física.

"No es necesario que practiques fisicoculturismo para aumentar el volumen muscular o reducir la grasa corporal", indica. "Cualquiera que asista al gimnasio de manera recreativa puede ganar músculo o reducir grasa, es solo un tema de ajustar la ingesta de calorías, garantizar que se cumplan las necesidades de nutrientes y combinar todo esto con el ejercicio creado a la medida para esos objetivos específicos".