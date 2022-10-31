Cinco actividades divertidas de temporada que te harán sudar

A medida que las temperaturas comienzan a bajar, puede ser tentador acurrucarse y quedarse en casa. Y aunque descansar es imprescindible tanto para el cuerpo como para la mente, es igualmente importante seguir moviéndose. Puede parecer que hay menos oportunidades para estar activos al aire libre durante los meses más fríos, pero hay varias actividades divertidas de otoño que te pueden hacer sudar y ni siquiera se sienten como un entrenamiento.

Las Physical Activity Guidelines for Americans (Lineamientos de actividad física para los estadounidenses) recomiendan que los adultos hagan al menos 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada (como caminar rápidamente, practicar yoga o hacer actividades de jardinería), 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa a la semana (como correr, saltar, nadar y andar en bicicleta) o una combinación de ambas. También se recomienda que los niños y adolescentes realicen al menos 60 minutos de actividad moderada a vigorosa todos los días. Hacer ejercicio regularmente puede beneficiar tu salud al disminuir tu riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer.

Si estás buscando formas de seguir moviéndote al aire libre que puedas disfrutar durante la temporada de otoño, aquí te presentamos seis maneras de sudar recomendadas por entrenadores personales certificados. Dependiendo de tu condición física actual, tu historial médico y otros factores, cada una de estas actividades probablemente corresponda a la categoría de intensidad moderada. He aquí el porqué: la mayoría de ellas requiere caminar y, en algunos casos, llevar artículos pesados, como calabazas grandes o bolsas de manzanas.

Sin embargo, algunas de las divertidas actividades de otoño enumeradas a continuación calificarían como ejercicio vigoroso, ya que requieren correr y saltar. Si no sabes si alguna de las siguientes actividades es apta para ti, asegúrate de consultar a tu médico u otro profesional médico con licencia.