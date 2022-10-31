Cinco actividades divertidas de temporada que te harán sudar

Cinco actividades divertidas de otoño que también pueden servir como entrenamiento
Deportes y actividades
Estos entrenadores personales certificados comparten cómo las actividades populares de otoño también pueden ofrecer beneficios para la condición física.
A medida que las temperaturas comienzan a bajar, puede ser tentador acurrucarse y quedarse en casa. Y aunque descansar es imprescindible tanto para el cuerpo como para la mente, es igualmente importante seguir moviéndose. Puede parecer que hay menos oportunidades para estar activos al aire libre durante los meses más fríos, pero hay varias actividades divertidas de otoño que te pueden hacer sudar y ni siquiera se sienten como un entrenamiento.
Las Physical Activity Guidelines for Americans (Lineamientos de actividad física para los estadounidenses) recomiendan que los adultos hagan al menos 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada (como caminar rápidamente, practicar yoga o hacer actividades de jardinería), 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa a la semana (como correr, saltar, nadar y andar en bicicleta) o una combinación de ambas. También se recomienda que los niños y adolescentes realicen al menos 60 minutos de actividad moderada a vigorosa todos los días. Hacer ejercicio regularmente puede beneficiar tu salud al disminuir tu riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer.
Si estás buscando formas de seguir moviéndote al aire libre que puedas disfrutar durante la temporada de otoño, aquí te presentamos seis maneras de sudar recomendadas por entrenadores personales certificados. Dependiendo de tu condición física actual, tu historial médico y otros factores, cada una de estas actividades probablemente corresponda a la categoría de intensidad moderada. He aquí el porqué: la mayoría de ellas requiere caminar y, en algunos casos, llevar artículos pesados, como calabazas grandes o bolsas de manzanas.
Sin embargo, algunas de las divertidas actividades de otoño enumeradas a continuación calificarían como ejercicio vigoroso, ya que requieren correr y saltar. Si no sabes si alguna de las siguientes actividades es apta para ti, asegúrate de consultar a tu médico u otro profesional médico con licencia.
Cinco actividades divertidas de otoño que te hacen mover
1.Recoger manzanas y calabazas
Recoger manzanas o visitar un huerto de calabazas puede ser un entrenamiento cardiovascular, así como también anaeróbico.
"Caminar por el huerto con un recipiente de manzanas es una excelente manera de salir y caminar mientras desafías tu fuerza y equilibrio", dice Josh Sedgwick, entrenador personal certificado por NASM.
Kate Meier, entrenadora personal certificada por NASM y entrenadora certificada de nivel 1 de levantamiento de pesas en EE. UU., recomienda cargar la canasta de manzanas o calabazas en lugar de arrastrarla en una carreta para desarrollar la fuerza muscular. (Sin embargo, si notas que cargar una canasta es demasiado desafiante para ti, usar una carreta puede ayudar a aliviar algo de ese estrés).
"Caminar [alrededor del huerto] podría no hacer que tu corazón bombee de la misma manera que lo hará en un trote rápido, pero es una excelente manera de mantenerte en movimiento o incluso recuperarte de un entrenamiento duro del día anterior", comenta.
2.Practica el senderismo
Aprovecha al máximo el colorido follaje de otoño en una caminata pausada (o intensa) por los senderos. El senderismo ofrece bastantes beneficios para la salud. Por ejemplo, puede ayudar a desarrollar la resistencia, a mejorar el equilibrio y a fortalecer el abdomen, disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares e incluso reducir los niveles de estrés y mejorar la salud mental general.
"El senderismo es un excelente ejercicio cardiovascular si mantienes un buen ritmo, por lo que puedes obviar usar la caminadora si planeas salir a recorrer los senderos", comenta Meier.
Según Harvard Health, un buen ritmo de caminata para elevar la frecuencia cardíaca y que sirva como entrenamiento para tu cuerpo es entre 40 y 68 km por hora.
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3.Visita una casa embrujada o un laberinto de maíz
Similar al senderismo, un viaje a un laberinto de maíz puede beneficiar a la salud cardiovascular debido a la cantidad de movimiento y caminata que exige, todo lo cual puede aumentar tu frecuencia cardíaca. Elevar tu frecuencia cardíaca durante el ejercicio ayuda a reducir los niveles de colesterol y quemar más calorías e incluso puede disminuir el riesgo de ciertas enfermedades crónicas.
Las casas embrujadas también pueden funcionar de la misma manera, a la vez que ofrecen un impulso de adrenalina natural. La adrenalina es una hormona que se libera en los momentos de estrés y puede aumentar el estado de alerta mental, además de suministrar energía adicional al cuerpo.
"La emoción de correr a través de [una casa embrujada] te da los mismos beneficios físicos que un laberinto de maíz, con una distracción mucho más fuerte de la sensación de ejercicio", cuenta Sedgwick.
Sin embargo, las situaciones estresantes, como tener miedo en una casa embrujada, pueden causar miocardiopatía por estrés, también conocida como "síndrome del corazón roto", que puede interrumpir el ritmo normal de tu corazón. Algo a tener en cuenta si tienes una afección cardíaca.
4.Juega fútbol de toque
"En pleno apogeo de la temporada de fútbol, jugar al fútbol bandera o de toque con familiares o amigos es una excelente manera de trabajar la condición física", dice Meier. "Correr, lanzar y saltar seguramente los cansará a todos".
Debido a que el fútbol de toque requiere una mezcla de correr y saltar, se considera una actividad física de intensidad vigorosa. Según Harvard Health, los juegos como el fútbol y el básquetbol se consideran vigorosos, lo que los convierte en grandes alternativas al fútbol de toque, si eso no es lo tuyo.
5.Correr un trote de pavo, u otra carrera de otoño
Si el fútbol no es lo tuyo, involucra a tu familia y amigos en una carrera festiva de 5 km.
"El otoño es un buen momento para empezar a correr, y el objetivo de correr una carrera local impresionante de 5 km puede ser una gran motivación", menciona Meier. "Correr es un gran ejercicio cardiovascular y funciona para una variedad de objetivos, como la salud del corazón y la pérdida de peso. Solo procura empezar gradualmente para evitar lesiones".
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Conclusión
Ya sea que se trate de recoger manzanas o atravesar un laberinto, cualquier forma creativa de moverte puede ayudarte a mantener una buena salud a nivel físico. Mantenerte en movimiento ayuda a fortalecer los huesos y los músculos, mejora la salud del cerebro, puede ayudar a controlar el peso, reduce el riesgo de numerosas enfermedades crónicas y aumenta las posibilidades de vivir más tiempo.
Texto: Kiersten Hickman