リサイクル素材を20％以上使用

オランダ エナジー
オランダ エナジー メンズ ナイキ Dri-FIT ショートスリーブ サッカートップ
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オランダ エナジー
メンズ ナイキ Dri-FIT ショートスリーブ サッカートップ
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インテル ミラノ "Canwell Glacier" SE
インテル ミラノ "Canwell Glacier" SE メンズ ナイキ ACG Therma-FIT ADV サッカージャケット
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パリ サンジェルマン (PSG) 2026 スタジアム ナイト エディション メンズ ジョーダン Dri-FIT サッカー ロングスリーブ レプリカ ユニフォーム トップス
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FCバルセロナ 2026/27 マッチ ホーム
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ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT メンズ Dri-FIT ロングスリーブ トレイルランニング トップス
完売
ACG Radical AirFlow NXT
メンズ Dri-FIT ロングスリーブ トレイルランニング トップス
￥22,330
(税込)

地球環境に優しい素材を50％以上使用 - アパレル

これらの製品には、オーガニックコットン素材、リサイクルポリエステル素材、またはオーガニックコットンとリサイクルポリエステルの混紡素材を50％以上使用しています。オーガニックコットンは、農薬や化学肥料を使用せず、従来のコットンより少ない量の水で栽培されます。また、リサイクルポリエステルは、廃棄物とNikeの二酸化炭素排出量を削減します。

Nikeが素晴らしい着心地の製品を提供できる理由は、製品に使用する素材への強いこだわりがあるからです。製品が出来上がるまでの原材料の育成方法、収穫方法から処理方法までを、一切妥協することなく、厳しくチェックしています。Nikeは、ポリエステルやコットンなど、製品に最も多く使用される素材を重視しています。リサイクルポリエステルを使用すると、廃棄物の量を削減できるだけでなく、再生品ではないポリエステルと比較して二酸化炭素の排出放出量が約30％削減されます。オーガニックコットンの栽培に使用される水、農薬、化学肥料は、従来のコットンより少なく抑えられています。こうして環境に与える影響を低減しながら、これまで通り高い品質と機能性を備えた製品を提供しているのです。

サステナビリティの詳細については、Nikeのサイトをご覧ください。製造する製品に責任を持ち、私たちを取り巻く環境の保護を支援するNikeの取り組みをご紹介しています。