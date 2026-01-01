Nike Factory Store Noventa

Nike Factory Store Noventa

営業終了 • 開店：明日10:00

Via Marco Polo, 1

Via Marco Polo, 1

Noventa Di Piave, Veneto, 30020, IT

+39-04213 07899

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店舗営業時間

日 - 土: 10:00 - 20:00

サービス

  • 返品に関する情報

    返品に関する情報

    この店舗では、Nike.comやNIKEアプリで注文した商品は返品できません。

  • Nike FitによるBra Fit

    Nike FitによるBra Fit

    フィット感は何より大事です。 自分にぴったりのブラと大好きなアクティビティに最適なフィット感を見つけましょう。

  • Nikeギフトカード

    Nikeギフトカード

    この店舗では、他のNike StoreやNike.comで現地通貨で購入したギフトカードが使えます。

  • いつでもセールを実施中

    いつでもセールを実施中

    オンラインでいつでもお得にお買い物。

  • Nike Recycling & Donation

    Nike Recycling & Donation

    Recycling + Donation helps reduce waste by cleaning and donating or recycling used shoes and apparel. It’s how we make sure what’s already been worn lives on, even when you’re done wearing it. Conditions do apply.

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