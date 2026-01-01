検索に戻るNike Store Girne (Partnered)営業中 • 閉店：19:30Naci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33行き方を確認する店舗営業時間日: 11:00 - 18:00月: 9:30 - 18:00火 - 土: 9:30 - 19:30サービス返品に関する情報この店舗では、Nike.comやNIKEアプリで注文した商品は返品できません。近くの店舗ストアディレクトリNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CY営業中 • 閉店：19:30Nike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CY営業中 • 閉店：20:00Nike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TR営業中 • 閉店：22:00