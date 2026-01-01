Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

営業中 • 閉店：19:30

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

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店舗営業時間

日: 11:00 - 18:00
月: 9:30 - 18:00
火 - 土: 9:30 - 19:30

サービス

  • 返品に関する情報

    返品に関する情報

    この店舗では、Nike.comやNIKEアプリで注文した商品は返品できません。

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