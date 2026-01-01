Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

営業中 • 閉店：22:00

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

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店舗営業時間

日 - 木: 9:30 - 22:00
金: 9:30 - 15:00
土: 10:00 - 23:00

サービス

  • 返品に関する情報

    返品に関する情報

    この店舗では、Nike.comやNIKEアプリで注文した商品は返品できません。

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