検索に戻るNike Store Azrieli (Partnered)営業中 • 閉店：22:00Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033行き方を確認する店舗営業時間日 - 木: 9:30 - 22:00金: 9:30 - 15:00土: 10:00 - 23:00サービス返品に関する情報この店舗では、Nike.comやNIKEアプリで注文した商品は返品できません。近くの店舗ストアディレクトリNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, IL営業中 • 閉店：22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, IL営業中 • 閉店：20:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL営業中 • 閉店：21:30