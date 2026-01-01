Nike St Lukes

Nike St Lukes

まもなく開店 • 開店：9:00

Westfield St Lukes

80 St Lukes Rd.

Shop 804

Auckland, Auckland, 1025, NZ

+64 9 558 3630

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店舗営業時間

日: 10:00 - 17:30
月 - 水: 9:00 - 18:00
木 - 金: 9:00 - 21:00
土: 9:00 - 18:00

サービス

  • メンバーならいつでも最優先

    メンバーならいつでも最優先

    一般販売に先駆けて最新の革新的な人気商品を購入できます。

  • シューズの再利用

    シューズの再利用

    履きつぶしたスニーカーを回収し、Nike Grindにリサイクルします。

  • 返品に関する情報

    返品に関する情報

    この店舗では、Nike.comやNIKEアプリで注文した商品は返品できません。

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