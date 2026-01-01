Nike Icon Siam

Nike Icon Siam

営業終了 • 開店：10:00

299 Charoen Nakhon Road

Unit 215-216 Floor 2

Khlong Ton Sai Khlong Sam

Bangkae Nuea Phasicharoen, Bangkok, 10600, TH

+6620043600

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店舗営業時間

日 - 土: 10:00 - 22:00

サービス

  • Nike FitによるBra Fit

    Nike FitによるBra Fit

    フィット感は何より大事です。 自分にぴったりのブラと大好きなアクティビティに最適なフィット感を見つけましょう。

  • Trial Zone - ランニング

    Trial Zone - ランニング

    これまでで最も楽しいランニング シューズの試着方法です。

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