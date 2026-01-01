検索に戻るNike Factory Store - Tejon Ranch営業終了 • 開店：10:00Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151行き方を確認する店舗営業時間日 - 土: 10:00 - 20:00サービスご注文の受取気に入ったスタイルをオンラインで購入して、店舗で受け取れます。メンバーになるNIKEアプリの新規メンバーは、店舗での初めてのご購入が15％オフとなります。NikeエキスパートNikeエキスパートのチームが、スポーツやスタイルに関するあらゆるアドバイスをリアルタイムで提供。気楽なショッピング体験ナイキ メンバーなら、未使用品に限り30日以内の返品が領収書不要で可能です。詳細についてはナイキの返品ポリシーをご参照くださいNikeファクトリー セールのお買い物Nikeファクトリー ストアのスタイルとお得な価格がオンラインでもご利用いただけます。Nikeファクトリー セールのお買い物近くの店舗ストアディレクトリNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, US営業終了 • 開店：10:00Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, US営業終了 • 開店：10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, US営業終了 • 開店：10:00