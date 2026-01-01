Nike Factory Store Sanda

Nike Factory Store Sanda

営業終了 • 開店：10:00

北区上津台7-3

神戸三田プレミアムアウトレット910区画

神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP

+81 78 983 3908

行き方を確認する

店舗営業時間

日 - 土: 10:00 - 20:00

サービス

  • Nikeギフトカード

    Nikeギフトカード

    この店舗では、他のNike StoreやNike.comで現地通貨で購入したギフトカードが使えます。

  • Nike.comとNIKEアプリの返品

    Nike.comとNIKEアプリの返品

    この店舗では、Nike.comとNIKEアプリで注文した商品を返品できます。

  • 詳細を見る

    詳細を見る

    NIKEアプリを使って商品のバーコードをスキャンすると、別のサイズとカラーが確認できます。

近くの店舗