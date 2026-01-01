Nike Factory Store - Farmington

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営業中 • 閉店：21:00

210 North Station Parkway

Farmington, UT, 84025-2881, US

8014515492

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