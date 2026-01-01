検索に戻るNike Factory Store - Farmington営業中 • 閉店：21:00210 North Station ParkwayFarmington, UT, 84025-2881, US8014515492行き方を確認する店舗営業時間日: 12:00 - 18:00月 - 土: 10:00 - 21:00サービスご注文の受取気に入ったスタイルをオンラインで購入して、店舗で受け取れます。メンバーになるNIKEアプリの新規メンバーは、店舗での初めてのご購入が15％オフとなります。NikeエキスパートNikeエキスパートのチームが、スポーツやスタイルに関するあらゆるアドバイスをリアルタイムで提供。気楽なショッピング体験ナイキ メンバーなら、未使用品に限り30日以内の返品が領収書不要で可能です。詳細についてはナイキの返品ポリシーをご参照くださいNikeファクトリー セールのお買い物Nikeファクトリー ストアのスタイルとお得な価格がオンラインでもご利用いただけます。Nikeファクトリー セールのお買い物近くの店舗ストアディレクトリNike Factory Store - West JordanJordan Landing3736 W Center Park Dr.#120West Jordan, UT, 84084-5534, US営業中 • 閉店：21:00Nike Factory Store - Park CityJunction Commons6699 N Landmark Dr. #L-100Park City, UT, 84098-4529, US営業中 • 閉店：19:00Nike Mountain View Village13348 Teal Ridge Way Suite N-140Riverton, UT, 84096-0000, US営業中 • 閉店：21:00