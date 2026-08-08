検索に戻るNike Factory Store - Citadelまもなく開店 • 開店：10:00Citadel Outlets100 Citadel Dr Suite 561Commerce, CA, 90040-1523, US3237201684行き方を確認する店舗営業時間日 - 土: 10:00 - 21:00特別営業時間8月7日(金) - 8月13日(木): 10:00 - 21:00サービスご注文の受取気に入ったスタイルをオンラインで購入して、店舗で受け取れます。メンバーなら、毎⽇がレベルアップメンバー登録後、初めて店舗でお買い物をされる際にご購入金額*から15％OFF。メンバー限定の各種特典もお楽しみいただけます。 *割引対象外の商品もございます。NikeエキスパートNikeエキスパートのチームが、スポーツやスタイルに関するあらゆるアドバイスをリアルタイムで提供。気楽なショッピング体験ナイキ メンバーなら、未使用品に限り30日以内の返品が領収書不要で可能です。詳細についてはナイキの返品ポリシーをご参照くださいNikeファクトリー セールのお買い物Nikeファクトリー ストアのスタイルとお得な価格がオンラインでもご利用いただけます。Nikeファクトリー セールのお買い物近くの店舗ストアディレクトリNike Community Store - East LA4585 Whittier BlvdEast Los Angeles, CA, 90022-2432, USまもなく開店 • 開店：10:00Nike Community Store - Watts9801 S Alameda StLos Angeles, CA, 90002-3158, USまもなく開店 • 開店：10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USまもなく開店 • 開店：10:00