検索に戻るHolon Nike Factory Store営業中 • 閉店：21:3038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688行き方を確認する店舗営業時間日 - 木: 10:00 - 21:30金: 9:00 - 14:00土: 10:00 - 22:00サービスいつでもセールを実施中オンラインでいつでもお得にお買い物。商品を見るNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.近くの店舗ストアディレクトリNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL営業中 • 閉店：22:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, IL営業中 • 閉店：22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, IL営業中 • 閉店：20:00