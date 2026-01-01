Nikeのリサイクルと寄贈

リサイクルと寄贈では、使用済みのシューズやアパレルを洗浄し、寄贈またはリサイクルすることで廃棄物の削減に貢献します。 この取り組みにより、使わなくなった使用済みのシューズやアパレルがどこかで活躍し続けます。 条件が適用されます。