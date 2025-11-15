  1. Training & Gym
  Clothing
  Pants and Tights

Big Kids Training & Gym Pants and Tights

Nike Sportswear Multi
Nike Sportswear Multi Big Kids' Dri-FIT Pants
Just In
Nike Sportswear Multi
Big Kids' Dri-FIT Pants
¥5,390
(Tax Incl.)
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Dri-FIT Leggings with Shine Accents
Recycled Materials
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Leggings with Shine Accents
¥5,830
(Tax Incl.)

Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Big Kids' (Girls') Dri-FIT Joggers
Recycled Materials
Nike Pro Fleece
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Joggers
¥4,950
(Tax Incl.)

Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Big Kids' (Girls') Leggings
Recycled Materials
Nike Pro Dri-FIT
Big Kids' (Girls') Leggings
¥3,199
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Dri-FIT 3" Shorts
Recycled Materials
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Dri-FIT 3" Shorts
¥3,099
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike One
Nike One Big Kids' (Girls') Biker Shorts
Recycled Materials
Nike One
Big Kids' (Girls') Biker Shorts
¥2,699
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike Pro
Nike Pro Girls' Mid-Rise Leggings
Recycled Materials
Nike Pro
Girls' Mid-Rise Leggings
¥4,899
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike One
Nike One Big Kids' (Girls') Dri-FIT High-Waisted Leggings
Recycled Materials
Nike One
Big Kids' (Girls') Dri-FIT High-Waisted Leggings
¥3,199
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Dri-FIT 3" Shorts
Recycled Materials
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Dri-FIT 3" Shorts
¥3,520
(Tax Incl.)
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Boys') Dri-FIT Shorts
Recycled Materials
Nike Pro
Big Kids' (Boys') Dri-FIT Shorts
¥2,860
(Tax Incl.)
Nike One
Nike One Big Kids' (Girls') Dri-FIT High-Waisted Leggings
Recycled Materials
Nike One
Big Kids' (Girls') Dri-FIT High-Waisted Leggings
¥3,850
(Tax Incl.)

Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Big Kids' (Boys') Tights
Recycled Materials
Nike Pro Dri-FIT
Big Kids' (Boys') Tights
¥3,850
(Tax Incl.)

Nike One
Nike One Big Kids' (Girls') Dri-FIT 5" Biker Shorts
Recycled Materials
Nike One
Big Kids' (Girls') Dri-FIT 5" Biker Shorts
¥3,190
(Tax Incl.)
Nike Dri-FIT Multi
Nike Dri-FIT Multi Big Kids' (Boys') Pants
Nike Dri-FIT Multi
Big Kids' (Boys') Pants
¥4,950
(Tax Incl.)