Alexia(23)

Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Firm-Ground Soccer Cleats
Nike Phantom 6 Low Elite
Firm-Ground Soccer Cleats
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Artificial-Grass Soccer Cleats
Nike Phantom 6 Low Elite
Artificial-Grass Soccer Cleats
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Firm-Ground Soccer Cleats
Nike Phantom 6 Low Elite
Firm-Ground Soccer Cleats
¥27,699
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Artificial-Grass Soccer Cleats
Recycled Materials
Nike Phantom 6 Low Elite
Artificial-Grass Soccer Cleats
(Tax Incl.)
Sale Price
FC Barcelona 2024/25 Stadium Third
FC Barcelona 2024/25 Stadium Third Men's Nike Dri-FIT Soccer Replica Jersey
Recycled Materials
FC Barcelona 2024/25 Stadium Third
Men's Nike Dri-FIT Soccer Replica Jersey
¥13,299
(Tax Incl.)
Sale Price
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home Men's Nike Dri-FIT Soccer Replica Jersey
Recycled Materials
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
Men's Nike Dri-FIT Soccer Replica Jersey
¥15,620
(Tax Incl.)
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
¥6,399
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Multi-Ground Soccer Cleats
Nike Phantom 6 Low Academy
Multi-Ground Soccer Cleats
¥9,199
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike Field General "Butter"
Nike Field General "Butter" Women's Shoes
Nike Field General "Butter"
Women's Shoes
¥13,499
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Big Kids' Hard-Ground Soccer Cleats
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Big Kids' Hard-Ground Soccer Cleats
¥6,399
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike Air Pegasus 2005
Nike Air Pegasus 2005 Women's Shoes
Nike Air Pegasus 2005
Women's Shoes
¥17,999
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike LD-1000
Nike LD-1000 Women's Shoes
Nike LD-1000
Women's Shoes
¥12,399
(Tax Incl.)
Sale Price
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Artificial-Grass Soccer Cleats
Nike Phantom 6 Low Pro
Artificial-Grass Soccer Cleats
¥19,030
(Tax Incl.)

FC Barcelona 2025/26 Stadium Away
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away Men's Kobe Dri-FIT Soccer Replica Jersey
Recycled Materials
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away
Men's Kobe Dri-FIT Soccer Replica Jersey
¥15,620
(Tax Incl.)
Nike Dri-FIT Park 3
Nike Dri-FIT Park 3 Women's Knit Soccer Shorts
Recycled Materials
Nike Dri-FIT Park 3
Women's Knit Soccer Shorts
¥2,310
(Tax Incl.)
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Firm-Ground Soccer Cleats
Recycled Materials
Nike Phantom 6 Low Elite
Firm-Ground Soccer Cleats
¥31,130
(Tax Incl.)
FC Barcelona 2025/26 Match Home
FC Barcelona 2025/26 Match Home Men's Nike Dri-FIT ADV Soccer Authentic Jersey
Recycled Materials
FC Barcelona 2025/26 Match Home
Men's Nike Dri-FIT ADV Soccer Authentic Jersey
¥21,780
(Tax Incl.)
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away Big Kids' Kobe Dri-FIT Soccer Replica Jersey
Recycled Materials
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away
Big Kids' Kobe Dri-FIT Soccer Replica Jersey
¥13,200
(Tax Incl.)
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Jersey
Recycled Materials
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Jersey
¥13,200
(Tax Incl.)

FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home Women's Nike Dri-FIT Soccer Replica Jersey
Recycled Materials
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
Women's Nike Dri-FIT Soccer Replica Jersey
¥15,620
(Tax Incl.)
FC Barcelona 2025/26 Match Third
FC Barcelona 2025/26 Match Third Men's Nike Dri-FIT ADV Total 90 Soccer Authentic Jersey
Recycled Materials
FC Barcelona 2025/26 Match Third
Men's Nike Dri-FIT ADV Total 90 Soccer Authentic Jersey
¥21,780
(Tax Incl.)
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Big Kids' (Girls') Leggings
Recycled Materials
Nike Pro Dri-FIT
Big Kids' (Girls') Leggings
¥4,180
(Tax Incl.)
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third Men's Nike Dri-FIT Total 90 Soccer Replica Jersey
Recycled Materials
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
Men's Nike Dri-FIT Total 90 Soccer Replica Jersey
¥15,620
(Tax Incl.)