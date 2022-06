娘にスポーツを勧める理由とその方法

あなたがスポーツやエクササイズに参加し、推奨することによって、スポーツやエクササイズに対する女の子の姿勢を大きく変えることができる。そう語るのはメーガン・バートレット(「Center for Healing and Justice Through Sport」創立者)。Nikeの「Coaching Girls Guide」の作成にも参加したバートレットによると、大人が積極的に参加すればするほど、そしてアクティビティに関して肯定的な言葉を使えば使うほど(「今日も走るのが楽しみ!」など)、女の子自身がスポーツに対して前向きなイメージを構築しやすくなるという。「女の子と一緒にスポーツをすることも重要です」と、フライ博士は付け加える。女の子が3歳でも13歳でも、どのようなアクティビティをするか選ばせて(そうするとより楽しめる)、一緒に取り組もう。



そして女の子が身体を動かしやすいスポーツブラ、シューズ、ウェアなど、適切なスポーツ用品を用意しておくこと。できるだけ多くの練習や試合に足を運んで応援してあげたり、高校生や大学生の試合に連れて行き、クラスや友だちについての話題を出すようにスポーツについて話したりすることもおすすめだ。こうしたあらゆるステップによって、女の子がスポーツのことを自然な、楽しい生活の一部として考えるように促し、スポーツを続ける自信を与えることができると、イソクソン=シルバーはアドバイスする。