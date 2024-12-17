ワークアウト後に冷たいシャワーを浴びることにメリットはある？

熱いシャワーを浴びてから最後に冷水をザッと浴びることが、ここ数年人気を集めている。髪の毛の健康状態や免疫システムに効果があると言われているが、研究では、冷たいシャワーの効果はほどほどに過ぎないと報告されている。 冷水療法は新しいものではなく、学者たちは、トーマス・ジェファーソンでさえ「健康を維持する」ために足湯に冷水を使っていた と指摘 しています。では、冷たいシャワーを浴びることでワークアウト後の回復が早まるのだろうか?

「ワークアウト後に体を冷やすという基本理論は、冷水にはトレーニングに対する体の適応性を高め、高いレベルで運動を行う能力を回復させる効果があるとする説が基になっています」と話すのは、サンフランシスコでAvid Sports Medicineを創設し、医師を務めるベロニカ・ジャウ博士だ。 冷やすことで、筋肉の痛みや損傷、腫れ、炎症を軽減できると考えられています」しかし、これらの理論のすべてが研究によって裏付けられているわけではありません。 多くの場合、こうした効果は、行ったエクササイズの種類や冷たいシャワーの頻度などの要因によって異なる。

ワークアウト後の冷たいシャワーが心身に良い効果をもたらすのか、エキスパートの答えを紹介しよう。