トレーナーのベン・ブルーノが伝授する、確実に筋力アップにつながるトレーニング方法

人生は困難と理不尽に満ちているが、フィットネスもそうである必要はない。真実を語る人物であり、スターをサポートするNikeトレーナーのベン・ブルーノが「ハードな運動ほど効果がある」や「休みは厳禁」といった誤った考え方を取り除こうとするのは、それが理由だ。チェルシー・ハンドラーやジャスティン・ティンバーレイクといった著名人をサポートするベンは、彼らがウエイトルームで結果を出せるよう、ワークアウトの効率化に取り組んでいる。今回の「トレーニング最前線」のエピソードには、このコロンビア大学卒で自らを「筋肉バカ」と呼ぶ男が登場。司会を務めるNikeパフォーマンスシニアディレクターのライアン・フラハーティに、背中の痛みがどのようにトレーニングのキャリアにつながったか、ハリウッドのトップスターとのトレーニングから学んだこと、そしてバーピーをやめたほうがいい人がいる理由について説明する。また、少数のエクササイズを繰り返すこと、「KISS」メソッド、80/20ルールなどを含む、ごくシンプルな彼のワークアウト方法を紹介。このアドバイスを活用して、ブルーノ・ストロングを目指そう。