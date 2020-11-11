あらゆるレベルのランナーに役立つトレーニングのヒント

大好きな曲でも、何度も何度も繰り返して聴いていると、嫌いになってしまうこともある。 Nike Runningのグローバルヘッドコーチを務めるクリス・ベネットによれば、それと同じことがランニングにも当てはまる。



「毎日5Kを同じように走っていたら、楽しさも感じなくなってしまうはず。この方法では、『今日も走った』という達成感しか得られません。ランにできる限り変化をもたせることは、スポーツを続ける上で本当に重要なことなんです」また、認定理学療法士でNikeパフォーマンスカウンシルのメンバーのデレック・サミュエルによれば、変化をつけることはランニングの上達に不可欠だという。



「新たな刺激を加えたい場合は、歩幅を小さくして体の調子が良くなるかチェックしてみましょう」デレックは提案する。「または、足を前に出す時に体が跳ねすぎないようにしてみます。頭が上下に4-6センチ以上動かないようにします」このような調整を加えることで体の調子が良くなり、走る距離や頻度を増やしたいと思うようになるという。



そして何と言っても、ルーチンの幅を広げることは筋肉とメンタルを強化することにつながると、Nike Sport Research Labの人間パフォーマンス科学者のブレット・カービー博士は語る。「たとえば、毎日ホットドッグだけを食べていたら、他の栄養素を健康的に体に取り入れるチャンスがなくなってしまいます」博士は説明する。「ランナーとして総合的な健康状態を向上させたいなら、さまざまなものから体に栄養や刺激を与える必要があるのです」