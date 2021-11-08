一日中、背中を丸めてコンピューターに向かっていると、体中がガチガチになってしまう。そんな状態から、足を大きく踏み出すことはできるだろうか？急に走り出すと、筋肉が伸びすぎて、筋動員がうまく行われないとパテールは言う。つまり、こういうことだ。主要な筋肉（ヒップの筋肉）がしっかり動かなければ、補助的な筋肉（ふくらはぎやハムストリングスなど）が不足分を補う。そのため、膝や足首の関節に余分な負荷が掛かるのだ。



ウォームアップに時間を掛ける必要はない。体を活性化するダイナミックなウォームアップ（動きのあるストレッチとホールドするストレッチ）を行うと、走り出す前に体の準備が整い、適切な筋肉を動員できるとパテールは説明する。また、ランニング前の5分間ルーチンに脚のダイナミックなストレッチ（ランジやラテラルレッグスイングなど）10回を1セット取り入れると、走行距離を伸ばすのに役立つことも、『Journal of Strength and Conditioning Research』が発表した研究で明らかになっている。適切なウォームアップするための5分間をどうしても取れない場合は、少なくともランニングの最初の5分間はゆっくりとしたペースで、つまり早歩きや軽いジョギングから始めよう。





まとめ：ランニングを長く続ける秘訣は、速さや走る距離を追求することではない。道路やトレイル、トレッドミルなどで実際に走る以外のあらゆる行動が、心身ともに充実したランを実現する。