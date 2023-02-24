椎間板ヘルニアのためのエクササイズをエキスパートが伝授

椎間板ヘルニアは、その位置によって腰や首の痛みを引き起こす、とブラウンは言う。

「多くの場合、椎間板ヘルニアの症状は腰の痛みとして表れます。 椎間板ヘルニアによって神経根が圧迫されるからです。」

この痛みは通常、臀部まで広がり、場合によっては椎間板ヘルニアが見られる側の脚の半ばまたは足先まで及ぶこともある。

椎間板ヘルニアの典型的な症状は、体を曲げたときや、長時間座った後に感じる痛みだ、とブラウンは説明する。 「いきみ、咳、くしゃみで腰に圧力がかかるときも要注意です」と彼女は話す。

椎間板ヘルニアは「非常に激しい痛みを伴う場合がある」と説明するのはジェイソン・コー整骨医学博士。メモリアルケア・オレンジ・コースト・メディカル・センターの脊椎ヘルスセンターで認定物理療法医を務め、トリアージ医師も担当している。 彼によると、「治るまでベッドから起き上がれないかもしれません」とのことだ。

その一方で「椎間板が膨張しているのに無症状なのでまったく気づかない人もいます」とグージは話す。