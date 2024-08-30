Nikeで見つかるおすすめセルフケア用ギフト

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Nikeおすすめのセルフケアギフト
購入ガイド
心身の健康をサポートするアイテムを厳選。心のこもったギフトを贈ろう。
セルフケアアイテムは心のこもったギフトにぴったり。それに、バリエーションも豊富にある。何と言ってもセルフケアとは、好きなワークアウトに取り組む、友人と自然の中を歩く、瞑想などのストレス解消法を実践するというように、人生を充実させる活動に時間を使うこと。休息やリカバリーのために睡眠を十分にとったり、フォームローラーでのケアを習慣にしたりするのもセルフケアだ。
ヨガやランニングが好きで自分用にセルフケアのギアを探している人も、家族や友人に贈る着心地のいいスウェットを選ぼうとしている人も、Nikeが提案するセルフケアギフトのアイデアをチェックしよう。
ウォーキングやランニングに適した、クッション性のあるシューズ
セルフケアと言えば、頭をすっきりさせるためにランニングに出かけることかもしれないし、お気に入りのポッドキャストを聴きながら長めのウォーキングを楽しむことかもしれない。ReactXフォームを搭載したナイキ インフィニティランシリーズのランニングシューズは、抜群のクッショニングで快適に履けるので、どんなランナーに贈ってもきっと喜ばれるはず。もう一つのギフトアイデアは、軽量のスライド。足の形にフィットするフォームを内蔵しており、雲の上を歩くような履き心地を実感できる。水に濡れても問題ないのでビーチやプールへのお出かけに最適だ。
毎日のアクティビティで活躍する、速乾性に優れたソックス
慎重に選べば、ソックスも喜ばれるギフトになる。たとえば、ユニセックスのナイキ エブリデイ クッションド ソックス。速乾性を高めるDri-FITテクノロジーが足をさらりとした状態にキープし、土踏まず部分のリブ仕様バンドがクッション性を発揮するので、ワークアウトだけでなく日常生活でも快適に着用できる。理想のソックスを贈ると、セルフケアの機会をプレゼントできるというわけだ。
ストレス緩和に役立つヨガギア
ヨガがストレスを緩和するというのはよく知られている。つまり、ヨガマットほどセルフケアギフトに適したアイテムはないということ。裏も表も使えるNikeのマットは表面にクッション性とグリップ性があり、ホットヨガでは特に重宝する。さらに軽量なので、ヨガスタジオへの持ち運びも簡単。ヨガに取り組まない人でも、ストレッチや瞑想に役立つだろう。マットとお揃いのNikeのヨガブロックと一緒に贈れば、ヨガフローをサポートでき、究極のセルフケアギフトになる。
リカバリーやセルフケアの日に最適な心地よいスウェットシャツとショートパンツ
柔らかいフリースのスウェットシャツは、万能なセルフケアギフト。ジムへ行くときやリラックスして過ごすときなど、さまざまなシーンで活躍する。オーバーサイズシルエットでロゴの入ったウィメンズのクルーネックスウェットシャツは、ボリューム感があり、丈がやや短めのスタイル。シックでスタイリッシュな印象ながら、適度なボリュームの起毛フリース素材が暖かく包み込んでくれる。コーディネートしたいなら、抜群に柔らかいハイウエストのフリースショートパンツも一緒にプレゼントしよう。快適さとスタイリッシュさを兼ね備えたアイテムだ。
男性向けのギフトなら、裏起毛フリースを使用した、柔らかく快適なクルーネックがおすすめ。快適さに加えて機能性も重視したセルフケアギフトをお探しなら、Nikeのフレンチテリー ショートパンツを検討しよう。通気性と軽量性に優れているうえ、ジムへ行くときも、ソファでのんびり過ごすときも着用でき、さまざまなシーンで活躍する。
文：カイリー・マリー・ギルバート